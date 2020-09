Al MP, militares presuntamente vinculados con caso Ayotzinapa

La comisión presidencial del caso destacó la colaboración de la Sedena al poner a disposición esa instancia a los elementos

Ciudad de México.- La comisión presidencial del caso Ayotzinapa destacó la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al poner a disposición de esa instancia y del Ministerio Público a todos los elementos del 27 batallón de infantería de Iguala para contribuir a la investigación iniciando, en su caso, los procesos penales correspondientes.

Precisó que la Sedena ha entregado toda la información solicitada de los batallones 27 y 35 según las solicitudes del grupo interdisciplinario de expertos independientes.

Es la primera vez que la Sedena se abre a una investigación de este tipo y los documentos recabados serán remitidos a la Fiscalía General de la República. La comisión subrayó que el 24 de julio, padres de los estudiantes desaparecidos, integrantes de esta instancia creada por decreto presidencial en diciembre de 2018, inspeccionaron las instalaciones del 27 batallón.

La comisión menciona que a partir de millones de evidencias recabadas de 2014 a la fecha se podrá establecer la operación de delincuentes con las fuerzas de seguridad en contra de los estudiantes y la certeza que durante la agresión en ningún momento estuvieron juntos los 43. El presidente de la comisión Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, dijo que la verdad histórica ha colapsado y advirtió que no se protegerá a nadie contra la ley.

Aquí no estamos cansados ni nos vamos a cansar, expresó Encinas en alusión al exprocurador Murillo quien el 7 de noviembre de 2014, en una conferencia de prensa expresó: ya no más preguntas, ya me cansé.

Ante familiares de los normalistas, el presidente López Obrador y funcionarios responsables de coordinar la investigación estableció que hasta le fecha, la única verdad es que no hay verdad, pero la van a encontrar. Además de la colaboración de la Sedena, la Secretaría de Seguridad inició procesos administrativos en contra de 14 elementos, cinco de los cuales son investigados.

Sin pruebas de vida En cuanto a la búsqueda sobre la hipótesis de que siguieran con vida, se ha indagado en sitios diversos, hasta asilos, sin que hasta el momento se cuente con algún indicio de jóvenes de Ayotzinapa sobrevivientes. Refirió que se han llevado al cabo una treintena de acciones de búsqueda en campo, en 217 puntos de interés en seis municipios de Guerrero.

Han hallado decenas de fosas clandestinas y de cuerpos, pero ninguno en coincidencia con los jóvenes, salvo el resto óseo enviado para su análisis a Austria y que resultó positivo para la identidad genética del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Para la comisión, este es un precedente para cuestionar la verdad histórica.

Al mismo tiempo, el comité científico de la comisión sistematiza toda la información disponible. Analiza, se indica en el reporte, 80 millones de registros de comunicaciones telefónicas de 2014 a 2018, y hoy se cuenta con evidencias que permitirán a la Fiscalía determinar la operación del grupo delictivo y sus células, la participación de las fuerzas de seguridad y de quienes perpetraron las agresiones a los estudiantes.

Nos corresponde ahora, ofreció, romper los candados de interés ligados al crimen organizado y al poder público, romper el pacto de silencio e impunidad y deslindar responsabilidades para que la justicia alcance a todos los involucrados.

