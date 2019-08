Alcalde de Chilcuautla parece encabezar conflicto: Vargas

El secretario de Gobierno estatal llamó al edil Genaro Trejo a retomar el camino del diálogo

Pachuca.- El edil de Chilcuautla Genaro Trejo Martínez debe retomar el camino del diálogo con Ixmiquilpan, y debe actuar, porque él es el primer responsable de la seguridad en su municipio, externó el secretario de Gobierno estatal, Simón Vargas Aguilar.

Derivado del conflicto entre pobladores de las localidades La Estancia y El Alberto, el funcionario lamentó que el edil se niegue a tener comunicación y consideró desafortunados los señalamientos de que el gobierno del estado tiene preferencia hacia la comunidad de Ixmiquilpan.

“Invito al presidente municipal (de Chilcuautla) a que retome el camino del diálogo con responsabilidad, y además que actúe, porque él es el primer responsable de la seguridad en su municipio y en vez de estar del lado de la solución pareciera querer encabezar el conflicto”, externó.

Vargas Aguilar recordó que el miércoles el alcalde dejó plantado al grupo de trabajo en el Congreso local, lo cual, dijo, no abona a la solución, “él desgraciadamente abandonó esa mesa de negociación, lo esperaron durante cinco horas, no solamente el presidente de la comisión, también la otra parte como el edil de Ixmiquilpan, los regidores, los integrantes de la comunidad y del balneario”.

Luego de que el alcalde Genaro Trejo señaló que no habría ninguna mesa de diálogo por parte de La Estancia de Chilcuautla, el encargado de la política interna de Hidalgo mencionó: “Creo que no conoce la Constitución y no conoce las leyes, porque tiene que haber una coordinación entre los dos municipios en la esfera del Congreso, que es la instancia que debe conocer del asunto y está conociendo”.

Indicó que si el funcionario no está dispuesto al diálogo, difícilmente podrá encontrarse una solución, por lo que lo llamó a que retome la legalidad, “y la legalidad está en el Congreso, que es la instancia en donde debe darse solución con estricto apego a la ley, y además no serán más que las documentales y la ley las que le den la razón a quien la tenga”.

El encargado de la política interna recordó que el miércoles el presidente municipal dejó plantado al grupo de trabajo en el Congreso, lo cual, refirió, no abona a la solución

Comentarios