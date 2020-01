Pachuca.- El alcalde de Tlahuelilpan es el único que no se coordina con las administraciones federal y estatal para las acciones implementadas tras la explosión de hace un año en el ducto, y además quiere sacar “raja política”, externó el secretario de Gobierno de Hidalgo Simón Vargas Aguilar, quien indicó que es inaceptable ya que nadie debe medrar con el dolor humano.

En vísperas de cumplirse un año del estallido en una toma clandestina en la localidad San Primitivo, el encargado de la política interna comentó que la situación en la demarcación “está en paz, controlada, se atendieron todos los compromisos del gobierno de la República y del gobierno del estado”.

Reiteró que existe plena coordinación de la federación y de Hidalgo, porque tanto el mandatario Omar Fayad y el presidente Andrés Manuel López Obrador coordinaron todas las estrategias y acciones; y hasta la fecha están vigentes todos los programas.

“Hay acciones de todo tipo, es un tema que no debe ser politizado, el presidente y el gobernador han estado al pendiente y coordinando todas las acciones, el único que no se coordina es el presidente municipal (Juan Pedro Cruz Frías), porque nada más quiere sacar ‘raja política’ y eso es inaceptable, no debe ser, nadie debe medrar con el dolor humano, nadie”, expresó el secretario.

Vargas Aguilar comentó que ya han hablado con el alcalde, pero “no entiende, no quiere entender porque para él están primero sus intereses y los intereses de la comunidad. Intereses políticos, y esto no es un tema político”.

Respecto al memorial en la zona de la tragedia, mencionó que la obra ya está aprobada y en proceso, por lo que el presidente y el gobernador anunciarán los detalles de la misma.

El secretario de Gobierno agregó que el edil Juan Pedro Cruz es el único que no se coordina con las administraciones federal y estatal para acciones

Comentarios