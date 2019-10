Indicó que irrumpir en Palacio Nacional no son las formas

Pachuca.- Los alcaldes deben asumir su responsabilidad con claridad, salir y dar la cara, no deben utilizar mecanismos para presionar al gobierno de la República; ya no existen los recursos extraordinarios que el gobierno federal daba en otras épocas, indicó el gobernador Omar Fayad Meneses.

Tras lo ocurrido el martes cuando alcaldes panistas, entre ellos, la presidenta de Pachuca Yolanda Tellería, intentaron irrumpir en Palacio Nacional y fueron repelidos con gases lacrimógenos, el mandatario estatal comentó que no comparte el que utilicen ese tipo de mecanismos para presionar al gobierno de la República.

Luego de participar en la entrega de reconocimientos a taxistas, recordó que su gobierno trabaja en coordinación con la federación, “yo no presiono al gobierno de la República, al contrario, el día que necesito dialogar o decir algo busco a las personas indicadas, mando los oficios necesarios, hago las gestiones necesarias, no comparto esa forma de hacer las cosas porque creo que no es la mejor manera de entenderse entre órdenes de gobierno”.

Fayad Meneses expresó que no se trata de estar culpando al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “debemos entender en lo local que tenemos los gobernadores y los municipios una responsabilidad, aumentar nuestra recaudación, poner en orden la casa, y eso nos va a dar más recursos, estoy de acuerdo en que tengan demanda los ediles, pero hay las vías”.

Recordó que él fue presidente de Pachuca, por lo que entiende las necesidades y demandas de la localidad, pero, insistió, esas no son las formas.

Además, comentó que desde finales de la administración de Enrique Peña Nieto dejaron de existir los recursos extraordinarios, “y ahora se les hace fácil salir a decir, ‘es que el gobernador no me da dinero’, perdón pero lo que les toca por ley se les da, y puntualmente. Es muy feo que falsamente salgan a decir que no se les dan recursos.

“Quieren recursos extraordinarios y demandan que se les den como se daban en otras épocas. Eso no va a suceder, a mí ya no me dan recursos extraordinarios el gobierno federal y no estoy chillando, y no estoy diciendo que no voy a sacar a Hidalgo adelante”, finalizó.

Quieren recursos extraordinarios y demandan que se les den como se daban en otras épocas. Eso no va a suceder, a mí ya no me dan recursos extraordinarios el gobierno federal y no estoy chillando Omar Fayad

Gobernador

Comentarios