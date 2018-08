Alcaldía no cederá ante ambulantes: Tellería

Pese a las protestas y bloqueos que realizaron en los últimos días

Pachuca.-Ayer, la alcaldesa de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán aseguró que su administración no cederá ante las presiones por parte de los comerciantes ambulantes que piden ser reinstalados en sus lugares de trabajo, mismos que en los últimos días realizaron diversas protestas que incluso dejaron 12 detenidos el martes.

Al asistir a un evento por el aniversario del hospital general de Pachuca, la edila comentó que incluso la ciudadanía le reconoció el retiro de los ambulantes de dicha zona, ya que ahora es más transitable para pacientes y público en general que acude a las clínicas, por lo que se mantendrán así.

No obstante, dijo que no están cerrados al diálogo con los comerciantes siempre y cuando estos aporten propuestas nuevas y no continúen en la misma postura de reinstalarse donde ya no será posible.

Añadió que los ambulantes que fueron detenidos el martes cuando intentaban bloquear una calle a manera de protesta fueron puestos bajo disposición de las autoridades luego que estaban alterando el orden público, actos que no tolerarán.

Por su parte, comerciantes adheridos a la Federación de Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo (Foideh) volvieron a manifestarse ayer por la mañana con pancartas en las inmediaciones de la clínica uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); no obstante, tras la presencia de elementos de Seguridad Pública en el sitio, horas más tarde se retiraron a las oficinas de la Secretaría de Servicios Públicos.

Asegura que trabajan en bacheo

En otro tema, Tellería Beltrán afirmó que las acciones de bacheo continúan “día a día” como parte del programa que implementa el municipio en la materia, por lo que enfatizó que su administración seguirá trabajando en el tema.

Sin embargo, en recientes declaraciones, el regidor Navor Rojas Mancera manifestó que pedirá cuentas al municipio sobre los más de 107 millones de pesos recaudados por el ayuntamiento por concepto de predial, pues dicho dinero debe ser empleado en acciones como bacheo pero “las calles están muy deterioradas”, pese a que a inicios de año fueron aprobados 5 millones de pesos extras para su reparación, argumentó.

