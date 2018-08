Alcaldía no cederá ante ambulantes: Tellería

Pachuca.- Esta mañana la alcaldesa de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán aseguró que su administración no cederá ante las presiones por parte de los comerciantes ambulantes que piden ser reinstalados en sus lugares de trabajo.

Al asistir a un evento por el aniversario del hospital general de Pachuca, afirmó que incluso la ciudadanía le reconoció el retiro de los ambulantes de dicha zona ya que ahora es más transitable, por lo que se mantendrán así.

No obstante, dijo que no están cerrados al diálogo con los comerciantes siempre y cuando estos aporten propuestas nuevas y no continúen en la misma postura de reintalarse donde ya no será posible.

Asimismo, señaló que los ambulantes que fueron detenidos ayer cuando intentaban bloquear una calle a manera de protesta, fueron puestos a disposición de las autoridades pues estaban alterando el orden público, actos que no permitirán.

