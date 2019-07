Alcanza Hidalgo avance de 41.86% en colocación de créditos Infonavit

• Pero sigue en último lugar nacional



La colocación de créditos Infonavit parece experimentar una tendencia a la recuperación, puesto que al corte del 14 de julio de 2018 registra la colocación de 4 mil 665 créditos de vivienda, lo que representa un avance porcentual de 41.86 por ciento.

Sin embargo, la entidad aún se mantiene el último sitio en colocación de créditos de vivienda en comparación con el resto de las entidades federativas del país.

De acuerdo con el reporte indicadores operativos de crédito de la dependencia, la delegación Hidalgo de Infonavit tiene una meta de colocar 11 mil 144 hipotecas, de las cuales, al séptimo mes del año aún deben colocarse 6 mil 479.

Recientemente el Instituto puso en marcha el programa “Con 7 mil sí” que aumenta los montos de crédito de los trabajadores de bajos ingresos con la apuesta de que tengan acceso a una vivienda de mayo calidad, así como de dinamizar al sector vivienda.

Sin embargo, los industriales locales del sector vivienda expresaron que tienen sus reservas con respecto a esta estrategia, aunque confiaron en que si tenga los efectos esperados.

Y es que de acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda delegación Hidalgo (Canadevi) Guillermo Juárez González, ese programa, puesto en marcha el 3 de julio, dará mayor capacidad crediticia a los trabajadores que tienen menores ingresos.

Mediante esta estrategia, los derechohabientes con un sueldo desde una hasta 2.8 Umas podrán obtener un crédito desde 269 mil 200 hasta 390 mil 411 pesos.

No obstante, el dirigente hizo notar que esos montos no son suficientes para cubrir a los sectores más desprotegidos, debido a que en Hidalgo no existen casas en el mercado con ese valor.

En el país, total de 527 mil 796 créditos de vivienda programados para 2018, se han ejercido 278 mil 733. Esto implica un avance de 52. 82 por ciento.

