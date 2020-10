Ale Romero, con el sueño olímpico intacto

La luchadora continúa su preparación al lado de Jane Valencia, ya clasificada a Tokio

Pachuca.- El sueño olímpico sigue intacto para Alejandra Romero. La luchadora hidalguense no quiere que la pandemia le pase factura y por ello se trasladó a Pensilvania, Estados Unidos, para retomar sus entrenamientos de alto rendimiento, de cara al selectivo Mundial rumbo a Tokio 2021.

Desde agosto, Romero viajó a Estados Unidos para continuar con su preparación gracias al apoyo que le brindó Jane Valencia, ya clasificada a Juegos Olímpicos (JO), y decidió tomar la oportunidad pues en otras partes del mundo la disciplina ya reinició actividades mientras que en México aún no.

“Busqué la manera de moverme porque en Europa ya entrenan, ya abrieron varias cosas, y Jane me apoyó para venir a entrenar con ella y prepararme mejor para el clasificatorio olímpico mundial, que será en abril.

“Me encuentro en Pensilvania, entrenando, obviamente todos mis gastos van por mi cuenta. Busqué la manera para tener esta preparación y Jane me ha ayudado muchísimo también y aquí estamos, le echamos todas las ganas y enfocadas en un objetivo, ella ya tiene su pase y yo lo busco aún”, señaló la tulancinguense en entrevista con Libre por convicción Independiente de Hidalgo.

La meta de Ale Romero es llegar en su mejor forma competitiva al clasificatorio para pelear por el boleto a los Juegos Olímpicos, pues será la última oportunidad antes de Tokio 2021 y la ilusión no ha mermado.

Por ello, indicó que aprovecha esta etapa para mejorar y aprender en el centro de entrenamiento en Pensilvania al que acude y sostuvo que las posibilidades en el selectivo mundial están ahí.

“Todo puede pasar, es un mundial, es complicado pero no es imposible y me preparo en un centro donde están los mejores, los entrenadores me ayudan muchísimo, me toman en cuenta, estoy muy contenta de estar aquí, estoy enfocada en mi sueño y lo demás se irá dando”, agregó.

La luchadora pretende permanecer en Pensilvania el mayor tiempo posible antes del clasificatorio y, pase lo que pase en dicho torneo, adelantó que estará en Tokio 2021.

“Seguiré apoyando a Jane hasta los Juegos Olímpicos y ya hicimos un trato: yo voy a ir con ella como compañera o como su porrista oficial, yo voy a estar en Tokio sí o sí.”

