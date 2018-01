Alertan por fiebre amarilla en Brasil

JOSÉ ARRIETA /

Un brote de fiebre amarilla provocó la alerta de autoridades sanitarias de Brasil, quienes pidieron a los viajeros que visitarán la nación sudamericana con motivo del carnaval de Río de Janeiro eviten las zonas de cascadas y bosques, donde se han reportado casos de esa enfermedad.

“Visiten nuestras playas, pero eviten los bosques, arbustos y cataratas. Allí viven los mosquitos que transmiten la enfermedad”, dijo Luiz Antonio Teixeira Junior, secretario de Salud del estado de Río de Janeiro, en conferencia de prensa.

Teixeira indicó que no han detectado casos recientes de la enfermedad en regiones urbanas, además de que el riesgo de contagio en las zonas turísticas de la Cidade Maravilhosa es casi nulo.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral, la cual se transmite mediante la picadura de un mosquito que previamente ha picado a otro humano infectado. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, vómito, dolores musculares y, en un estado avanzado, sangrado de encías y aparición de sangre en la orina, además de una coloración amarilla de la piel, según el Ministerio de Salud de Argentina.

De acuerdo con cifras del gobierno brasileño, han confirmado 130 casos por el reciente brote en todo el país, los cuales han arrojado 53 muertos. No obstante, las autoridades han vacunado a 20 millones de personas, de las cuales 8 millones son residentes de Río de Janeiro.

“Hay muchas dudas debido a la fiebre amarilla, pero pocas cancelaciones por ahora. No sabemos cuánta gente iba a venir pero después optó por no hacerlo”, dijo Alfredo Lopes, presidente de la asociación hotelera de Río.

Además de aplicarse la vacuna contra la enfermedad, quienes viajen a zonas con incidencia de fiebre amarilla deben usar repelente de mosquitos, usar ropa clara, playeras de manga larga y pantalones, además de evitar exponerse en las horas preferidas por los mosquitos, que van desde el atardecer hasta la noche.

Según cifras del Ministerio de Turismo carioca, se espera la llegada de millón y medio de turistas durante las próximas dos semanas, cifra similar a la del año pasado y a la que no afectará, en teoría, la inminencia del padecimiento.

En la Ciudad de México, de acuerdo con el sitio oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la vacuna contra la fiebre amarilla puede encontrarse en siete instituciones, entre las que destacan el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, el hospital GEA González y los hospitales Ángeles, Español y ABC, entre otros. La recomendación es que la vacuna se aplique 10 días antes del viaje.

