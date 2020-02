*Dictador fugitivo. 7 de febrero. El dictador Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, huyó de Haití, después de 28 años de gobierno de la dinastía Duvalier.

*Gobierno con corazón. 25 de febrero. El presidente Ferdinand Marcos salió de Filipinas y tomó su lugar Corazón Aquino, la primera presidenta de ese país. El Papa viajero. El papa Juan Pablo II se ganó a pulso el apodo el Papa viajero, ya que en ese año visitó la India, Colombia, Australia, Singapur, las Islas Fiyi, Bangladesh, Nueva Zelanda y muchos otros países.

*Tanto para nada. 10 de octubre. Se encontraron en Islandia los presidentes Ronald Reagan, de Estados Unidos (EU), y Mijail Gorbachov, de Rusia, para hablar sobre el control del armamento nuclear. No llegaron a ningún acuerdo.

*Las tragedias del año. 28 de enero. Ante los ojos del mundo, el transbordador espacial Challenger estalló en 28 segundos, después de su despegue. Murieron sus siete tripulantes. 26 de abril. Una explosión en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, produjo la peor catástrofe nuclear de la historia. 28 de febrero. Fue asesinado en Suecia el primer ministro Olof Palme, de 59 años, cuando caminaba del cine a su casa.

*Avionazo. 31 de marzo. Un avión Boeing 727 de Mexicana de Aviación se accidentó en San Miguel El Alto, Michoacán. Murieron las 166 personas que iban en él. México en oriente. El presidente Miguel de la Madrid realizó una gira político económica por China y Japón.

*En las cumbres. 10 de octubre. El alpinista italiano Reinhold Messner fue el primer ser humano que subió a todos los ochomiles, es decir, las 14 montañas que tienen más de 8 mil metros de altitud. Para que todos la lean. Fue traducida la Biblia al navajo, el idioma indígena más popular de EU. ¿Y no le pierden? Un cuadro de Édouard Manet, La rue Mosnier aux paveurs, se vendió en más de 11 millones de dólares, el precio más alto pagado por una pintura impresionista hasta este momento. Risas de otro planeta. En la televisión estadunidense comenzó a transmitirse la exitosa serie “Alf”.

*Genios en acción. 3 de febrero. Empezaron a funcionar los estudios de animación Pixar. Las más escuchadas. Dos de las baladas que más se escucharon en 1986 fueron “Say you say me” de Lionel Richie y “Take your breath away” de Berlin, tema de Top Gun.

*Visitante del espacio. 8 de marzo. El cometa Halley, que se acerca a la Tierra cada 76 años, fue visto por millones de terrícolas por última vez durante el siglo XX.

Déspotas, tiranos y otros hijos de puta

Algarabía editorial, como parte de su colección Trivium, se complace en presentar el libro Déspotas, tiranos y otros hijos de puta, una investigación de Benjamín Troyse y Mario Zaragoza, que a manera de álbum hace un recorrido histórico de los personajes que han permanecido en el poder –en distintas épocas y latitudes– y han abusado de su posición en su beneficio.

Todos los personajes que se encuentran en ese ejemplar abarcan diferentes épocas de la historia, divididas en tres bloques: de 500 AC a 1500 DC, de 1500 a 1900 y de 1900 a la fecha. Con una galería realizada por ilustraciones de Alejandro Cervera, que está conformada por déspotas, tiranos, dictadores y otros “hijos de puta” –como les llamamos sin discreción.

Esos protagonistas del mal nos llevan por la historia para descubrir quienes han transformado el mundo a su antojo, desde Falaris a Iván el Terrible, de Stalin a Francisco Franco y de Rafael Videla a Saddam Hussein, quienes se valieron de la manipulación, represión, intimidación y aniquilación para conquistar territorios, imponer sus ideas y enriquecerse. Todos ellos, algunos más sanguinarios y crueles que otros, han dejado huella en la lista negra de la historia, por lo que son fácilmente reconocidos entre las personas como arquetipos de la maldad.

A través de una cómoda iconografía, ese libro presenta a 86 personajes según su fecha, lugar de nacimiento, cargo, años en el poder y su ubicación geopolítica. Así fue como le dimos rostro a esos personajes y contamos en breve las “hazañas” que los han hecho merecer un espacio en esa obra, que nace con la idea de hacer una recopilación más amplia a un artículo publicado en la revista Algarabía –hermana de dicha editorial.

