Pachuca.- Luego de que fuera considerada actividad esencial y de cara a su reinicio de operaciones el próximo 18 de mayo, la industria de la construcción pondrá en marcha un Protocolo de Regreso Seguro a las Obras, que contempla la implementación de un supervisor Covid-19, cuyo objetivo será vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias en los centros de trabajo.



Así lo expresó en entrevista para Libre por Convicción Independiente de Hidalgo, el presidente de la delegación Hidalgo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Miguel Escudero Hernández quien señaló que se tratará de una figura que será capacitada para que actúen como responsables de la seguridad en las obras.



El líder empresarial añadió que de cara al inicio de la llamada nueva normalidad, la CMIC diseñó dicho protocolo que comprende también un decálogo acciones a seguir a fin de cuidar la salud de los trabajadores y a su vez, evitar que las obras sean focos de contagio hacia el exterior.



Entre estos destacan el lavado de manos con agua y jabón por hasta 60 segundos sobre todo después de haber estado en contacto son secreciones respiratorias, no compartir botellas o bebidas con compañeros de trabajo durante el almuerzo, no saludar de mano, ni abrazo, así como mantener la sana distancia.



Otra de las medidas contempladas es que los trabajadores eviten hablar de frente, extremar condiciones de limpieza en herramientas y maquinaria, no compartir objetos en oficinas sin limpiarlos previamente, mantener limpias las áreas comunes y usar mascarilla, en caso de disponer de ella.



De acuerdo con el líder empresarial, también esta considerado que aquellos trabajadores o empresarios que deban viajar por motivos de negocios tomar extremas precauciones, así como prohibir aquellos viajes no esenciales.



El protocolo también plantea limitar las reuniones en persona a no más de dos personas por habitación y realizar por videoconferencia aquellas que requieran de la participación de más gente.

Asimismo, las empresas deberán capacitar a sus trabajadores para la aplicar practicas seguras de viaje y bienestar para cuando no están en el centro de trabajo, así como promover que en casa sigan las medidas preventivas como evitar salir si no es indispensable, no recibir visitas y mantener todos los protocolos de limpieza difundidos por las autoridades.



El presidente de la CMIC, estimó que actualmente entre 35 y 40 por ciento de las empresas socias del organismo experimentan complicaciones a causa de la pandemia. Las del segmento micro y pequeño, abundó, enfrentarán complicaciones para reponerse a la emergencia.



En este contexto consideró que próxima reanudación de actividades en el sector sube el animo de los constructores, pues se sabe que los gobiernos estatales están dispuestos a liberar poco a poco el presupuesto para obra publica y con ello volver a la normalidad paulatinamente, “no vayamos a caer en un rebrote todavía peor”.



Este miércoles, autoridades sanitarias determinaron que la industria de la construcción será considerará actividad esencial a partir del 18 de mayo.

