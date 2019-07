Alista Filarmónica de las Artes tributo a Queen

Pachuca.- La Orquesta Filarmónica de las Artes presentará el magno concierto Tributo Sinfónico a Queen, en Pachuca, el 2 de agosto a las 20 horas en el auditorio Gota de Plata.

En rueda de prensa, la directora de gestión y audiencia Beatriz Ortiz Puga, en representación del secretario de Turismo estatal Eduardo Javier Baños Gómez, comentó que ese recital tendrá un elenco con más de 40 músicos y majestuosas voces.

Asimismo, resaltó que ese tipo de eventos dan realce a la entidad y permiten que más turistas lleguen al estado.

“En diciembre, tras la película Bohemian rhapsody, el público nos pidió realizar un concierto con la música de Queen, debido al éxito hicimos cuatro funciones. Muchas personas se quedaron fuera y por eso decidimos repetir ese espectáculo”, comentó Enrique Abraham Vélez Godoy, director de la Filarmónica de las Artes.

El tributo cuenta con arreglos exclusivos y originales para la orquesta hechos por Emmanuel Vázquez, quien funge como arreglista residente. El repertorio incluirá algunos de los grandes éxitos de la banda británica como “Don’t stop me now”, “We are the champions”, “Somebody to love”, “Radio gaga”, “We will rock you”, “Bohemian rhapsody”, entre otros.

Los boletos para el espectáculo están a la venta a través del sistema Eticket y en las taquillas del Gota de Plata.

