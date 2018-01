Alista PGR petición de extradición de Duarte

ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que esta semana presentará tres solicitudes formales de extradición en contra del exgobernador César Duarte, de un total de 11 que han sido requeridas tanto por autoridades locales como federales.

El fin de semana, el gobernador de Chihuahua Javier Corral convocó a una movilización para exigir que la PGR solicite la extradición de su antecesor, quien desde hace 10 meses ha acumulado 12 órdenes de aprehensión y, pese a ello, no se había requerido esta.

Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR y encargado de la dependencia, dijo que las solicitudes son dos correspondientes a órdenes de aprehensión obtenidas por la fiscalía de Chihuahua y una por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

“A partir de la recepción de las 11 causas, la subprocuraduría jurídica y de asuntos internacionales se ha dedicado a hacer el análisis exhaustivo de cada una de ellas, en estricto cumplimento al proceso para las solicitudes formales de extradición en términos de la normatividad aplicable”, expresó en breve rueda de prensa.

“La PGR se encuentra en la etapa final del procedimiento para formular las solicitudes formales de extradición correspondientes a dichas causas penales y en esta semana se presentarán tres, dos correspondientes a la fiscalía general del estado de Chihuahua y la correspondiente de orden federal.”

El funcionario no precisó los dos casos del fuero común por los que se tramitó la extradición; en el caso del expediente de la Fepade, se trata de una orden de aprehensión librada por el delito de peculado electoral por un monto de 14 millones de pesos, para la campaña del PRI en el 2015.

Tampoco explicó los motivos por los cuales solo se tramitaron tres de las solicitudes de extradición y no las 11 que han sido requeridas.

Aunque públicamente trascendió que el exmandatario se encuentra en Estados Unidos, Elías prefirió no mencionar por el momento el país al que serán dirigidas las solicitudes formales de extradición.

Solo externó que la Interpol México hace su trabajo para determinar su ubicación.

“Tenemos indicios e información de en qué país pudiera estar localizado, que es donde se presentará la solicitud formal de extradición. Por el debido proceso y evitar cualquier posible fuga de donde pudiera estar localizado, no les podría comentar a todos ustedes a qué país en específico”, agregó.

