Alumno del IA realiza movilidad en Brasil

Sergio Nava Hernández estuvo en la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro

JANET VALDEZ

Mineral del Monte-.- En pasados meses, el director de relaciones internacionales e intercambio académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Rafael Cravioto Torres informó que desde que la universidad comenzó con el programa de intercambios estudiantiles han enviado a 3 mil 173 jóvenes a diferentes universidades, tanto nacionales como internacionales.

Uno de ellos fue Sergio Nava Hernández, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en arte dramático del Instituto de Artes (IA), quien en febrero de este año realizó una movilidad académica a la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (Unirio), en Brasil.

Durante su estancia, logró reforzar sus conocimientos en dirección escénica, ya que tuvo la oportunidad de tomar clases con grandes personalidades de la docencia teatral como Ariane Mnouchkine, directora del Théâtre du Soleil de Francia, entre otros profesores de gran renombre.

Asimismo, pudo adentrarse en el tema del teatro social y comunitario, ya que ese país es de los que más lo ejercen debido a los referentes teóricos de la mayoría de sus instituciones de teatro, influenciadas por Augusto Boal, dramaturgo, actor, director y pedagogo teatral brasileño, que sistematizó el Teatro del Oprimido.

Esa corriente teatral aborda desde las clases oprimidas y para los oprimidos, el desarrollo de una lucha contra estructuras opresoras.

“Me interesaba ver cómo trabajaban en las favelas, donde se realiza un teatro diferente y con otros objetivos, muy diferente a lo que realizamos acá en México. Creo que en Brasil se tiene mayor acercamiento a las comunidades más desprotegidas, ya que en Unirio llevan asignaturas interesantes que te permiten asistir a tomar clases a las penitenciarías, hospitales, teatro de calle y todo lo relacionado al trabajo social desde la perspectiva teatral”, detalló para Libre por convicción Independiente de Hidalgo.

Sergio indicó que durante ese periodo de estancia académica conoció a estudiantes de diferentes nacionalidades, con quienes conformó un grupo de investigación. Compartió experiencias y conocimientos con jóvenes de Colombia, Argentina y Brasil, lo que le permitió conocer rasgos característicos de la ejecución teatral en cada una de esas naciones.

“Cada uno de nosotros propuso una comunidad de su país en la que se pueda apropiar el teatro del oprimido para posteriormente investigar cómo repercute en cada región. De Colombia se eligió una zona gobernada por las FARC; de Brasil algunas favelas; de Argentina los barrios bravos y de México los barrios altos de Pachuca, en particular el Cerro de Cubitos.”

Actualmente, los cuatro estudiantes trabajan en conjunto y solicitaron el apoyo de un banco brasileño para arrancar su proyecto, el cual consiste en acudir a esas zonas de los cuatro países y trabajar con cada una, buscar las diferencias y similitudes para posteriormente compartir experiencias y enriquecer el arte dramático. No obstante, solo ha trabajado con grupos de Brasil y Pachuca, sin embargo, su próximo paso es viajar a Colombia y Argentina para complementar la investigación.

“Mi compañero de Brasil viajará a Colombia y posteriormente vendrá aquí; por lo pronto, mensualmente mandamos evidencias de cómo se está trabajando. Esta muestra incluye fotos, videos e investigación sobre las problemáticas que se presentan en el trabajo de la escena en estas zonas desprotegidas”, continuó.

Otras cuestiones que destaca de Brasil es el hecho de preservar sus bailes que dotan de una gran influencia africana y su particular forma de ejecución; comentó que incluso él tuvo que aprender capoeira, ya que fue la forma en como comenzó a convivir con los miembros de esas favelas.

Para finalizar, compartió un mensaje para el alumnado que está próximo a realizar alguna estancia de movilidad.

“Yo creo que un intercambio te permite muchas cosas interesantes, no solo te sirve para visitar los lugares bonitos. Cuando me preguntan de Brasil me imaginan en los lugares turísticos, como el Cristo del Corcovado u otros, pero la riqueza de ese país abarca mucho más; su gente, sus favelas, su baile. Yo les invito a que en su estancia conozcan otros lugares y que se involucren en lo más emblemático de cada país que visiten.

Durante su estancia, el estudiante de arte dramático logró reforzar sus conocimientos en dirección escénica, ya que tuvo la oportunidad de tomar clases con grandes personalidades de la docencia teatral como Ariane Mnouchkine, directora del Théâtre du Soleil de Francia

