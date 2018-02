SONIA RUEDA / REDACCIÓN

“Me sumo a las voces que piden al Congreso local la sensatez de retirar una iniciativa que atenta con la autonomía universitaria. No es aceptable, por ninguna circunstancia, que se ataque de esa manera”, sostuvo Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al impartir una conferencia magistral en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Al exponer la conferencia magistral “Derechos Humanos y cultura de la paz” en un pletórico auditorio Jesús Murillo Karam del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu), Álvarez Icaza defendió la universidad pública autónoma y puntualizó que en la actualidad se encuentra en un momento de acoso. “Las primeras entidades autónomas de este país fueron las instituciones de educación superior y ahora están bajo ataque y asedio: bajo asedio presupuestal y bajo pretensión de control político”.

Ante estudiantes y profesores, manifestó que el libre pensamiento y debate de ideas es esencialmente el oxígeno de la democracia, el cual se ve fortalecido con las universidades públicas, por eso es tan importante no cometer los errores de querer controlarlas, pues tienen su forma de discusión y reglamentación. “La apuesta a la autonomía ayuda a que se autorregulen y se constituyan. Mal hace el Congreso del estado en querer intervenir imponiendo contralor”, refirió sobre la actual situación entre la UAEH y el Congreso local.

El expresidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México apuntó ser hijo de la educación pública laica y gratuita, pues toda su vida estudió allí: “Defiendo y reivindico a la universidad pública con toda la significación que sugiere. … Si en su caso se hace una expresión al Congreso, anótenme, y si se necesita ir al Congreso, invítenme”, indicó.

Hizo un llamado a los universitarios a que se unan y defiendan la libertad de su institución, pues nadie más lo va a hacer. “Puede tener defectos, problemas o cosas que no les gusten, entonces trabajen por corregirlas, pero no podemos aceptar que la autonomía universitaria sea violentada y quebrantada”.

Durante la conferencia magistral, el actual coordinador del consejo nacional de la iniciativa Ahora conminó a los universitarios a participar aún más en asociaciones civiles con el fin de cambiar el rumbo del país, pues se necesita que estén más inmiscuidos.

Enfatizó que 2017 fue considerado uno de los años más violentos para el país en las últimas dos décadas, con un mayor número de homicidios, de manera que es sostenible que algo está mal, pues está aplicándose una cultura de la violencia. Ante eso, Emilio Álvarez subrayó que las universidades deben ser las encargadas de estudiar esos fenómenos para entender mejor lo que debe hacerse, pues falta fomentar conciencia al respecto.

“Estoy convencido que vivimos una fuerte crisis de Derechos Humanos”, declaró al hablar de la violación de las libertades de inmigrantes que pasan por el país para llegar a Estados Unidos. “Es una ofensa el nivel de violencia y maltrato que sufren los centroamericanos. Si nosotros exigimos mejores oportunidades para nuestros connacionales en el extranjero, debemos aplicarlo primero aquí y de esa manera tomaría más fuerza nuestras peticiones”, declaró.

Parlamento vs democracia

Durante la conferencia que dictó ante estudiantes, el activista también habló sobre el presidencialismo en México, el cual calificó de obsoleto, por lo que se pronunció a favor de un sistema parlamentario que signifique un contrapeso para el gobernante, ya que en la mayoría de los casos los candidatos electos son votados por un porcentaje mínimo y acaparan el poder y la administración pública.

Por tanto, reflexionó, es necesario renovar y fortalecer al Estado y sus instituciones, hacer que los balances democráticos funcionen, que los distintos poderes funcionen en representación de la gente y desterrar las prácticas de “cuotas y cuates”. Tener una democracia con contrapesos y balances institucionales, pero sobre todo con controles desde la ciudadanía.

Sostuvo que el presidencialismo y sus réplicas estatales con gobernadores feudales están acabados. “Continuar con esas formas solo profundiza y erosiona aún más el sistema y la confianza de la gente. Hay que avanzar en la construcción de la gobernabilidad democrática en pluralidad”.

Morena no atendió el llamado: Álvarez Icaza sobre pluri del PRD

Previo a la ponencia, el sociólogo y defensor de los Derechos Humanos Emilio Álvarez habló ante los medios de comunicación sobre su candidatura a senador de la República a través de la coalición Por México al Frente, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Externó que decidió aceptar la postulación puesto que el frente dialogó con él desde finales del año pasado, mientras que Morena (partido con el que cual tuvo acercamientos) no respondió a las solicitudes para crear una agenda de temas de protección y legislación.

Explicó que la razón por la que decidió asumir la elección por la vía plurinominal se debió a que la alianza PAN-PRD-MC conjuntó una serie de objetivos encaminados a que México mejore los alcances de protección en Derechos Humanos con base en los tratados internacionales.

“Existen muchas cuentas pendientes, México se rige por varios tratados internacionales y es necesario que se aterricen al país, esta es mi agenda y la hemos establecido en conjunto, ese será mi trabajo”, recalcó a los asistentes.

Agregó: “Ese siempre ha sido mi trabajo y continuará siéndolo, el país debe atender el rezago legislativo que tiene en esta área”.

Cabe señalar que en la sociedad civil ha sido cofundador y colaborador de varios movimientos y organizaciones civiles como Alianza Cívica, CENCOS y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

En el servicio público ha sido secretario ejecutivo de la CIDH, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y consejero del instituto electoral, también en la capital del país. En febrero de 2017 presentó la iniciativa colectiva ciudadana Ahora, con el objetivo de recuperar las instituciones democráticas y la agenda de la transición democrática mediante la participación en las elecciones federales de 2018.

