AMENAZAN HUACHICOLEROS A FUNCIONARIOS FEDERALES

Llegarán apoyos pese a amenazas de huachicoleros: AMLO

El presidente aseveró que el pueblo es el que manda y no los delincuentes

Pachuca.- El gobierno federal no dejará ninguna parte del territorio sin atención, aún con los riesgos que implique, refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de amenazas e intimidaciones que recibieron servidores públicos por grupos huachicoleros mientras levantaban censo a familias de las víctimas de la explosión en Tlahuelilpan.

Durante una conferencia de prensa, el presidente de la República externó que no es fácil de la noche a la mañana acabar con las prácticas del robo de combustible que existían, “en el caso de Hidalgo se arraigó mucho lo del huachicoleo y por eso está costando, bueno hasta la desgracia, lo doloroso que fue la explosión”.

Comentó que en la entidad todavía registran casos de robo de combustible y tomas clandestinas, “lo tenemos bien analizado, lo conocemos, no puede decirse que en Hidalgo a pesar de lo que sucedió ya no hay robo de combustible, sigue habiendo”.

Sin embargo, dijo, el robo ya no es como antes y es el pueblo el que manda, con una característica que ayuda la estrategia, porque ahora ya no tienen el apoyo de la gente, “han habido fugas en Hidalgo, incluso parecidas a la que causó la explosión y ya la gente no está. Pero sí siguen manteniéndose esos grupos, no se puede ocultar”.

Respecto a las amenazas que sufrieron funcionarios públicos de diferentes dependencias, liderados por la subsecretaria de gobernación Diana Álvarez, AMLO refirió que “son riesgos que se tienen que correr”.

Precisó que el grupo multidisciplinario tiene como encomienda atender a los familiares de las víctimas de la explosión del 18 de enero en Tlahuelilpan, por lo que están llevando a cabo un plan para que no les falte nada a los deudos.

López Obrador pidió a la población proteger a los servidores que van a ayudar a que se terminen los censos para el bienestar, para la aplicación de programas; no obstante, los trabajadores federales contarán con protección para ese trabajo en particular, “por esas reacciones, porque no quieren que se apliquen los programas sociales, ese es el propósito, pero ni modo que les pidamos permiso”.

A finales de enero, funcionarios públicos de diferentes dependencias, liderados por la subsecretaria de gobernación Diana Álvarez, sufrieron amenazas e intimidaciones para no levantar censo de familias afectadas tras la explosión en Tlahuelilpan

