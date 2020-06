Ante el uso de sus canciones en actos de campaña

Londres.- Los Rolling Stones amenazaron al presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump con iniciar acciones legales por el uso de sus canciones en los actos de campaña del mandatario pese a las notificaciones legales en exigencia a que deje de hacerlo.

El equipo legal de la agrupación trabajaba con la organización de derechos musicales BMI para detener el empleo de su material en la jornada de reelección de Trump, según fue indicado en un comunicado.

“El BMI ha notificado a la campaña de Trump, en representación de los Stones, que el uso no autorizado de sus canciones supondrá una violación de su acuerdo de licencias”, externó la banda. “Si ignora esa exclusión y persiste entonces afrontaría una demanda por romper el embargo y reproducir música sin licencia.

” El grupo se quejó durante la campaña de 2016 sobre el uso de sus temas en los mítines para motivar a la base conservadora.

El clásico de 1969 “You can’t always get what you want” fue popular en los actos de Trump. Volvió a sonar como cierre en el reciente mitin en Tulsa, Oklahoma, un acto en un recinto cerrado criticado por su potencial como impulsor de contagios del nuevo coronavirus (Covid-19).

Otros artistas se han quejado por ver su música asociada con actos de Trump, la familia del fallecido roquero Tom Petty dijo haber enviado una orden de cese y desistimiento después de que el presidente de EU utilizara “I won’t back down” en Tulsa.

Asimismo, el premiado Neil Young arremetió contra Trump en 2018 tras oír una de sus producciones empleada contra su voluntad en sus actos de campaña para las elecciones de media legislatura.

Comentarios