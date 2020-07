Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que por geopolítica México debe buscar entenderse con Estados Unidos (EU) y no pelearse para que se genere desarrollo en los países.

Apuntó que “lo cortés no quita lo valiente”, ello ante su reunión con Donald Trump y las críticas que recibió.

“Nosotros por geopolítica, por vecindad, tenemos que buscar entendernos con EU, no pelearnos, buscar complementarnos, que haya cooperación para el desarrollo y lo cortés no quita lo valiente. México no es una colonia, no es un protectorado, es un país libre independiente y soberano”, afirmó.

Durante su mensaje sabatino en Palacio Nacional, AMLO expuso que entre las condiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se establece que habrá democracia sindical, mejores salarios y no será permitida la explotación de la mano de obra mexicana.

Reiteró que la visita a Washington DC, donde se reunió con Trump, “fue exitosa” y agradeció al republicano por el trato respetuoso hacia él y su comitiva que lo acompañó.

“Considero que la visita fue buena, fue exitosa, agradezco al presidente de EU porque nos dio un trato respetuoso y ha habido una muy buena relación en los dos gobiernos y la visita sirve para demostrar que aunque tengamos posturas ideológicas distintas, si se pone por delante el interés general, el interés de las naciones, se puede llegar a acuerdos”, destacó AMLO.

Comentarios