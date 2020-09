AMLO: México extraditaría a Calderón si EU lo pide

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en entrevista con La Jornada que si Estados Unidos (EU) llegara a solicitar en un futuro la extradición del exmandatario Felipe Calderón Hinojosa, “México la concedería en atención a los acuerdos bilaterales establecidos”.

El jefe del Ejecutivo federal habló de la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes mexicanos con el periódico. De acuerdo con el texto publicado ayer, López Obrador consideró que podrían enfrentar a la justicia por diversos motivos, entre los que se encuentran la corrupción, el narcogobierno, el fraude electoral y la entrega del patrimonio nacional.

Como presidente, Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, la cual dejó miles de muertos y desaparecidos. Dicha estrategia tuvo la participación de Genaro García Luna, su poderoso secretario de Seguridad Pública, preso ahora en Estados Unidos, donde se le acusa de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de protección.

Su encarcelamiento en el país vecino ha desatado rumores sobre el nivel de conocimiento que tenía Calderón sobre sus acciones. Sin embargo, el expanista ha negado haber estado enterado del devenir de uno de sus hombres más cercanos a lo largo de su sexenio (2006-2012).

Aunque aún no arranca de manera formal el juicio contra García Luna en la corte de Nueva York, las investigaciones siguen y se espera que los nombres de otros funcionarios implicados o ligados con el narcotráfico en México salgan a la luz.

Mientras eso sucede, en México se ha comenzado a hablar en repetidas ocasiones sobre la organización de una consulta ciudadana para poder enjuiciar a los expresidentes del periodo neoliberal, como Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Según lo establecido en la ley, los ciudadanos, los legisladores o el presidente tienen hasta el 15 de septiembre para pedir una consulta popular, la cual coincidiría con las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021.

Unos días después, el tabasqueño anunció que si no prosperan las vías legales para convocar a un referendo en el que los mexicanos decidan si se debe enjuiciar o no a sus predecesores, lo solicitará él mismo.

El mandatario ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal caballo de batalla, pero desde su discurso de toma de posesión el primero de diciembre de 2018 fue muy ambiguo sobre si se debería procesar o no a exmandatarios que estuvieran involucrados en casos de corrupción.

