Refirió que el diálogo con el presidente de Estados Unidos se ha basado en el respeto

EMMANUEL CARRILLO / NOTIMEX

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no se confrontará con su homólogo estadunidense Donald Trump por la estrategia contra los cárteles del narcotráfico que busca emprender ese país.

El mandatario mexicano reconoció que el diálogo con el presidente de Estados Unidos (EU) se ha basado en el respeto y, en ese sentido, Trump ha manifestado su deseo de ayudar al país en su lucha contra el crimen sin violar la soberanía de México.

“Quiero comentar también que la actitud del presidente Trump ha sido muy respetuosa, lo reconozco, porque me ha hablado en los dos casos, en lo de Culiacán y en los lamentables sucesos de Sonora, para ofrecer ayuda y siempre señalando que depende de lo que nosotros determinemos, eso es importante”, aseveró.

El mandatario mexicano consideró que hay quienes quieren que exista una confrontación con el país vecino; “para que haya pleito cuando menos se necesitan dos, uno no puede pelearse o buscar pleito”, declaró.

Respecto de la propuesta de legisladores estadunidenses de que el narcotráfico sea perseguido como una actividad terrorista, López Obrador comentó que respeta su opinión.

No obstante, indicó que “nosotros tenemos una postura acorde con los principios constitucionales y eso estamos haciendo, sin balandronadas, solo recordar que somos un país libre, independiente y soberano, y somos respetuosos de la soberanía de otros países, no opinamos de lo que deben hacer en otros países porque no queremos que haya injerencismo de ningún gobierno extranjero”.

Comentarios