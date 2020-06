Pachuca

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente analiza alternativas que permitan continuar con la atención a usuarios ante el recorte de 75 por ciento que aplicó el gobierno federal y que pone en riesgo la operación de 16 delegaciones en el país.

Así lo informó en entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo Erizol Adame Moguel, titular en Hidalgo de la dependencia, quien comentó que la oficina también está a la espera de que el ejecutivo reconsideré su decisión y brinde un presupuesto más alto que garantice la subsistencia de sus 30 delegaciones en el país.

Hasta ahora, dijo, no se sabe cuáles serían las delegaciones que dejarían de operar, pero destacó que cada una es de fundamental importancia no solo por su papel en favor del contribuyente, sino que realizan funciones que ayudan a la recaudación de impuestos.

“Aún no se ha definido cuáles son las delegaciones, lo que se pretende es que, en todo caso, se hagan oficinas regionales y en estas que se conjunten los diferentes servicios de las que tuvieran que desaparecer”, comentó.

