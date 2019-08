Analizará gobernador a fondo presupuesto 2020

Pachuca.- Tras la experiencia del año pasado en cuanto a la asignación del presupuesto de egresos, el gobernador de Hidalgo Omar Fayad externó que ahora sí se fijará muy bien en los recursos destinados a cada institución y puntualizará con claridad, ya que, según el mandatario, la universidad del estado no cumplió con el pago de agua.

Luego de asistir a la inauguración del 20 Encuentro Nacional de Fototecas, y tras ser cuestionado sobre si las diferencias con el Congreso local no trabarían la definición del Presupuesto de Egresos 2020, el mandatario reiteró que no tiene diferencias con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sino que son con el Grupo Universidad.

Sin embargo, agregó: “Si hay diferencias en el presupuesto, también hay mecanismos legales para sacarlo adelante, saben que hay cosas del presupuesto con las que no estuve de acuerdo, sin embargo, no lo veté, yo transito, cumplo mi palabra”.

Fayad Meneses recordó que no estuvo de acuerdo en la asignación de más de 250 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), lo que quitó presupuesto a otras instituciones de educación superior, sin embargo, externó que no objetó para transitar y lograr acuerdos.

Tampoco, agregó, “estuve de acuerdo en que trataran de darle a una sola organización otros 300 millones de pesos, pues no, no estuve de acuerdo, pero cumplí mi palabra, a mí me preguntaron y me dijeron, ‘gobernador así viene el presupuesto’, incluso, hubo cosas que debieron haberse dejado más claras, pero yo asumí la responsabilidad”.

Indicó que acordó con el Congreso que el dinero que le iban a dar a la universidad iba a utilizarse para el pago del agua, “sin embargo, le dieron el dinero y ahora resulta que no es para pagar el agua, sin embargo, yo no veté el presupuesto, transité con él, con todo y que pasaran estas cosas, para qué, para tener gobernabilidad, para llevar la fiesta en paz”.

No obstante, mencionó que velará porque ahora sí en la definición del presupuesto de 2020 “se fijen muy bien, porque no solo se trata de quitarle los recursos al gobierno del estado, a veces significa quitar ciertos programas y acciones que hace el gobierno. Ahora sí me voy a fijar muy bien y voy a puntualizar con toda claridad”.

