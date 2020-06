Pachuca.- Integrantes de la asamblea de Pachuca analizarán la sustitución del cargo de regidor de Fernando Flores Pérez, munícipe capitalino que en recientes fechas fue señalado por faltar en más de tres ocasiones a las sesiones.

Así fue dado a conocer ayer durante la celebración de la 90 sesión ordinaria pública, realizada de manera virtual, luego de que fuera abordado el punto para dar respuesta a la solicitud de un ciudadano, quien acusó las faltas del funcionario y pidió que fuera sustituido por su suplente.

No obstante, el regidor Rafael Muñoz Hernández solicitó que el asunto fuera resuelto en la sesión y no enviado a comisiones para su discusión, pues alegó que a ellos no les compete discernir sobre dicha situación y solo deben acatar la ley, misma que instrumenta la sustitución del munícipe por su suplente en caso de faltar más de tres veces sin justificación.

Sin embargo, al someter a votación la petición de Muñoz Hernández, esa fue rechazada tras un empate y posterior negativa de la edila, quien dio el voto definitivo, por lo que la demanda ciudadana de remover a Flores Pérez de su cargo será analizada en comisiones.

En tanto, Tellería Beltrán abundó que la solicitud de enviar el asunto a comisiones obedece a que existen justificantes de cuatro ausencias del regidor en el área de recursos humanos de la alcaldía, pese a que de acuerdo con Muñoz Hernández las inasistencias están avaladas en las actas de sesión de cabildo.

Fue a finales de mayo cuando, mediante una carta dirigida a Tellería Beltrán, el ciudadano Ricardo Cruz Lozano demandó la aplicación del reglamento interior para remover a Flores Pérez de su puesto.

Lo anterior, luego de acusar que no se presentó de manera consecutiva a las sesiones del 2, 17 y 23 de abril, así como a la del 7 de mayo, todas realizadas de manera virtual y para tal caso el ordenamiento instruye que debe llamarse al suplente.

Condonan predial a UAEH En otro punto, la asamblea municipal votó por unanimidad exentar del pago del impuesto predial de 19 cuentas, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), las cuales corresponden a diversos inmuebles de la institución.

Al respecto, el regidor Octavio Castillo Acosta celebró la decisión del ayuntamiento y dijo que es muestra del compromiso que la administración municipal tiene con la educación; en tanto, el de la universidad seguirá siendo con la calidad en su labor.

Fernando Flores se ausentó cuatro veces de la asamblea local

