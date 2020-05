Hoy en la página de Facebook de la orquesta podrá disfrutarse a partir de las 20 horas, Desde Rusia con Amor

Pachuca.- Hoy, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH) retransmitirá el concierto Desde Rusia con Amor, con la concertista Anastasiia Mazurok, a través de la página de Facebook de la orquesta, en punto de las 20 horas.

La velada que el público podrá disfrutar desde la comodidad de sus hogares y que está dirigida por Gaétan Kuchta, tiene en su repertorio la “Sinfonía No. 7” de S Prokófiev y el “Concierto para violín y orquesta” de P I Tchaikovski.

El recital se llevó a cabo en noviembre del 2019, fue parte de la segunda temporada de conciertos de la embajadora cultural de la UAEH ese año y se celebró en el aula magna Alfonso Cravioto Mejorada En una entrevista con la concertista en aquel entonces, Anastasiia expresó su emoción por ser la primera vez que realizaría una presentación en México, así como por compartir el escenario con la agrupación universitaria.

Anastasiia Mazurok es artista de la Fundación Clifton, embajadora de D’Addario, artista oficial de GEWA y violinista galardonada.

Su talento la ha llevado a pisar escenarios en Rusia, Francia y Austria. Ha ganado los mejores premios como: The petersburgian spring international competition on the arts y la Georgy sviridov internacional competition.

El viernes, el público podrá disfrutar de Idols British Edition, en la que participa Rick Loera como intérprete y la banda Flux Capacitor. Entre el repertorio que se podrá oír en esta retransmisión se encuentran canciones de U2, The Beatles, Oasis, Pink Floyd, Guns N’ Roses, Muse, entre otros.

La orquesta de la UAEH retransmite los lunes, miércoles y viernes, lo mejor de su repertorio de conciertos, durante la contingencia por el Covid-19, invitando a la audiencia a permanecer en casa.

