Animadores recrean tráiler de The Batman con Lego

Ciudad de México.- Un grupo de fans aficionados a la animación stopmotion han recreado el tráiler de la película The Batman mediante figuras Lego, plano a plano, manteniendo la banda sonora y los diálogos.

The Batman, la nueva película del Caballero de la Noche dirigida por el cineasta Matt Reeves y protagonizada por el actor Robert Pattinson, sigue despertando el interés de numerosos fans alrededor del mundo a raíz del espectacular tráiler mostrado en el pasado evento DC FanDome, así como de las numerosas y prometedoras fotografías y videos del rodaje en exteriores en las ciudades de Liverpool y Chicago.

El usuario Joebor1777 publicó un vídeo que emula a la perfección el tráiler de The Batman visto en la pasada edición del DC FanDome, el primer avance de la nueva película del Caballero de la Noche que sorprendió a todo el mundo tanto por el tono del filme como por las interpretaciones de sus personajes, en especial el Batman detectivesco e implacable de Pattinson.

Y es que tras dos meses de trabajo para la creación de cada plano y secuencia, de la representación de los escenarios y personajes, el video del usuario Joebor1777 junto a otros 12 animadores, individuales y estudios especializados, ha logrado llamar la atención incluso del guionista del filme original Mattson Tomlin que ha reaccionado al montaje de los fans a través de su cuenta personal de Twitter con un “strong” junto a un emoticono de un murciélago.

Desde luego, la recreación es tan fiel como asombrosa e incluye tanto las voces originales como los efectos de sonido y la banda sonora, a cargo del mítico tema “Something in the way” de Nirvana, canción que le sienta como un guante al tono oscuro y melancólico del tráiler. The Batman se estrenará en cines el 4 de marzo de 2022 tras su último retraso.

