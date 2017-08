Ante regreso a clases, alerta Condusef por préstamos exprés

Tweet on Twitter

Pachuca.- En esta temporada de regreso a clases, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomendó tomar precauciones con los préstamos exprés que empresas ofrecen de forma inmediata y sin requisitos como consultar el buró de crédito.

De acuerdo con el organismo, las empresas operan como gestoras ante alguna institución financiera y ofrecen créditos de hasta 5 millones de pesos, sin aval ni requisitos. Sin embargo, advirtió que en su mayoría solicitan al usuario depositar algún porcentaje del monto solicitado para que el préstamo sea autorizado o bien para sufragar los gastos de “administración y gestoría”, sin llegar a su entrega final.

En ese contexto, la comisión recordó a la población que esas empresas no están debidamente registradas ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) que opera la institución, por lo cual no están constituidas como instituciones financieras y, por ende, no tiene facultades para atender reclamaciones en caso de algún incumplimiento.

Por ello, “si requieres financiamiento te sugerimos acudir a instituciones autorizadas y supervisadas como bancos, las Sofom y Socap e incluso la Banca de Desarrollo, ya que te dan la seguridad de que si tienes algún problema o inconformidad, puedes presentar tu queja ante la comisión nacional”.

Ante esa situación, la dependencia recomendó a la población no dejarse engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento del crédito que ofrecen algunas empresas debido a que estas no son financieras y no son reguladas por la Condusef.

Otra medida para evitar complicaciones es cerciorarse de la identidad y registro de la institución a través del Sipres http://portal.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp; es mucho más seguro acudir con instituciones debidamente autorizadas.

Tampoco es recomendable compartir información personal, contraseñas, NIP o cualquier otro dato de cuentas personales, ni realizar transferencias electrónicas o depósitos bancarios, sin estar seguro de la correcta identificación de la entidad que otorga el crédito.

La dependencia también recomendó que antes de dar comisiones por concepto de gestoría, es necesario asegurarse de la viabilidad del crédito, así como comparar todas las opciones disponibles en el mercado.

