Pachuca.- Luego de que el Inegi diera a conocer que la economía retrocedió 0.1 por ciento en 2019, el presidente de Coparmex Ricardo Rivera Barquín anticipó que el año en curso será complicado e insistió en que además de bienestar, debe existir desarrollo para garantizar el crecimiento del país.

“El Inegi acaba de dar las cifras, el año pasado cerró sin crecimiento, no lo dicen los empresarios, sino las instituciones, sin duda va a ser un año complicado, insistimos en que para que un país tenga crecimiento debe haber desarrollo y entonces no podría haber esa repartición de riqueza, que, de acuerdo con el gobierno federal, se debe mejorar”, expuso.

En este contexto, el líder empresarial aseguró que Coparmex sumará esfuerzos con la federación para lograr que la economía nacional crezca y esta tendencia negativa se revierta en los primeros tres meses del presente ejercicio.

“Hemos visto que al final no llegó la inversión como él (Andrés Manuel López Obrador) pensaba; planeaba tener un crecimiento de 2 por ciento, no fue así, pero eso no nos debe alegrar, más bien nos debe preocupar a todos los mexicanos; el sector empresarial debe hacer su parte y sumar esfuerzos para lograr ese crecimiento”, comentó.

