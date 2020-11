Anticipa investigador presiones para México con triunfo de Biden

Pachuca.- Joe Biden, quien será el próximo presidente de Estados Unidos tras vencer a Donald Trump en un reñido proceso electoral, buscará impulsar la economía de esa nación a partir de promover la producción, crear empleos e incrementar los ingresos de los hogares, con miras a generar un proteccionismo del mercado estadunidense.

Así lo indicó el investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Mario Cruz Cruz, quien puso como contexto que el último trimestre del año la economía del vecino país decreció 19 por ciento, indicador que el mandatario electo buscará revertir. En específico, focalizará acciones en el sector automotriz, hecho que seguramente afectará a México.

Particularmente, mencionó el experto líder del cuerpo Académico Estudios del Comercio Internacional, Biden hará valer los artículos del T-MEC que obligan a México a consumir el acero de esa región del mundo, realizar modificaciones laborales que permitan una competencia legítima y aplicar medidas anticorrupción que afectan la relación económica.

“Entonces, nuestro país deberá prepararse para asumir estos compromisos, de lo contrario en el corto plazo estaremos en un escenario de amenaza que ponga en riesgo lo ya logrado”, recalcó.

En el ámbito global, el liderazgo que emprenderá la hegemonía estadunidense va por los vacíos que dejó Trump en materia de cambio climático, así como la revitalización de la relación con la Unión Europea, China y Rusia, “en esos temas y en esas regiones estará asentada su política exterior mayormente”.

Las presiones sobre México serán diversas, subrayó Cruz Cruz, pero la relación bilateral estará asentada en la “securitización” con la que se mira la migración ilegal y el narcotráfico.

A nivel país, añadió, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechará el tema para continuar con su campaña de desprestigio contra los opositores vinculados a la corrupción y negocios ilegales.

Por lo anterior, el investigador anticipó que la agenda de trabajo que emprendan ambas naciones de manera conjunta estará focalizada en ese rubro.

En términos generales, Cruz Cruz concluyó que el cambio en la presidencia de Estados Unidos no resulta tan conveniente para México, pues pese a su discurso nacionalista, fue un mandatario liberal el que refrendó el T-MEC. Pero con Biden, adelantó el especialista, es otra cosa, porque no le importará presionar a México con tal de ganar mayor aceptación entre sus gobernados, principalmente a los que no votaron por él.

“Trump era picudo, pero nos consintió, se decía proteccionista y ratificó el T-MEC, pero Biden aplicará las cláusulas”, expresó.

