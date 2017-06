Anuncia Paul McCartney concierto en el Azteca

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Pachuca, Hgo.- De acuerdo a la página de Facebook de Ocesa, el ex Beatle Paul McCartney ofrecerá un concierto en el Estadio Azteca, el próximo 28 de octubre, como parte de la gira del británico “One On One Tour”

Después de su concierto en el Zócalo de la Ciudad De México, hace cinco años, McCartney volverá a pisar suelo mexicano.

La nueva gira de Paul “One On One Tour” comenzó en los Estados Unidos de América en 2016 y lo ha llevado a tocar 41 shows en 12 países diferentes para más de 1.2 millones de personas.

Los boletos estarán disponibles en Preventa para tarjetahabientes Citibanamex los días 4 y 5 de julio, y en venta general a partir del 6 de julio a través del sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx y al 53-25-9000.

No votes yet. Please wait...

Comentarios