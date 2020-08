Anuncian fecha límite para definir nombres dentro de boleta

Será el 12 de septiembre cuando los partidos deberán informar sobre cómo la ciudadanía reconocerá a los candidatos para emitir su voto

Pachuca.- Como parte del procedimiento para la impresión de la documentación electoral, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEE) notificó a las representaciones de los partidos políticos con registro ante el consejo general, así como a las candidaturas independientes, sobre la fecha límite para que notifiquen la incorporación a las boletas electorales del nombre o sobrenombre de los candidatos a las presidencias municipales que serán votados el 18 de octubre.

Con fundamento en lo establecido en el reglamento de elecciones, los artículos 124, 125, 140 y 141 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, relativo a la solicitud de registro de planillas de candidatas y candidatos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional para contender en la renovación de ayuntamientos, fue dada a conocer la ruta crítica para la impresión de la documentación electoral, siendo el 12 de septiembre la fecha en que los partidos políticos, candidaturas comunes y candidaturas independientes, podrán notificar al IEE dichas modificaciones.

Lo anterior no significa que los partidos políticos no puedan realizar sustituciones posteriores respecto de sus candidatas o candidatos, sino que las realizadas posterior a esa fecha no se verán reflejadas en las boletas electorales que serán utilizadas el 18 de octubre.

Los partidos políticos deberán informar sobre los nombres o sobrenombres con que la ciudadanía de cada municipio reconoce a las o los candidatos y los distinga, para emitir su voto.

