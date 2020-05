Pachuca.- La novena edición de la carrera atlética Alejandro González el Flaco será pospuesta nuevamente para después de julio pero hasta el momento no se piensa en una cancelación de la misma, afirmó en entrevista con Libre por Convicción Independiente de Hidalgo Héctor Calderón, representante del comité organizador de la prueba.



La competencia, que estaba originalmente programada para realizarse en abril, fue aplazada primero para junio, debido a la cuarentena impuesta por la presencia del Covid-19 en el país.

No obstante, y ante la evolución de la pandemia en la entidad, Héctor Calderón informó que el evento se retrasaría un mes más, de acuerdo con recomendaciones emitidas por el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide).



Explicó que el organismo indicó que las competencias programadas durante junio serían aplazadas e incluso algunas serán canceladas, pero no es el caso de la carrera atlética Alejandro González el Flaco, la cual, aseguró, será realizada este año, “no importa si es por septiembre u octubre, pero sí va”, dijo.

Comentarios