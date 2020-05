Pachuca.- El apoyo psicológico es necesario para no caer en la desesperación y la desesperanza en estos tiempos difíciles, subrayó el Instituto de Ciencias de la Salud (ICSa) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) a través de un mensaje a los profesionales de esa disciplina, quienes ayer conmemoraron su día.

En el marco del Día Internacional del Psicólogo, el plantel de la máxima casa de estudios de la entidad enfatizó que en estos tiempos no solo está en riesgo la salud física, también la mental; además, la lucha no está únicamente en los hospitales y clínicas, pues las personas que portan el virus no son las únicas afectadas, ya que aqueja igualmente a quienes respetan la sana distancia.

En el mensaje, el ICSa destacó el papel que realizan los psicólogos en esta que se ha llamado la “nueva normalidad”, en la que deberán adaptar su saber científico a los escenarios actuales y demostrar que están a la altura del reto.

Asimismo, fue establecido que quienes han sido formados por la Autónoma de Hidalgo son altamente competentes, no solo en el ámbito profesional, también en el personal, con la nobleza y solidaridad que demanda la situación.

Es por ello que se reconoció a los psicólogos, quienes están en donde más se necesitan. “En una sociedad donde el 5 por ciento padece ansiedad generalizada, donde el dolor psicológico está presente, donde las pérdidas por los seres queridos avasallan la entereza del ser humano, ahí están ustedes, brindando esperanza”, expresó el ICSa.

La universidad, a través del instituto, hizo patente su compromiso con la sociedad durante la etapa de cuarentena, ya que los psicólogos de la UAEH brindan a la comunidad garza y sociedad en general atención sin costo por medio de la línea (771) 717 2000 en la extensión 2371.

Comentarios