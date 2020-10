Apoyos al sector cultural, ¿paliativos o soluciones concretas?

Pachuca.- La pandemia del coronavirus (Covid-19) ha mermado al sector cultural durante los últimos meses con el cierre de espacios y la cancelación de eventos. A finales de agosto, el gobierno de Hidalgo lanzó la convocatoria “Apoyos solidarios para la reactivación cultural”, en la que quienes salieran seleccionados recibirían 3 mil pesos como remuneración. Parte de la comunidad artístico cultural manifestó su descontento por considerar que esos “apoyos” estaban muy por debajo del valor real de los productos que eran solicitados, ¿los apoyos son un paliativo? Y si es así, ¿es suficiente para todos los meses en los que el sector se ha visto desfavorecido?

Recursos atorados y convocatorias insuficientes

Los apoyos destinados para el sector cultural en medio de la pandemia del coronavirus (Covid-19) no han sido visibles en los seis meses de contingencia, el recuento de los recursos que se han consignado para la emergencia inició en junio.

En ese mes, el secretario Olaf Hernández Sánchez informó que había canalizado a la Secretaría de Finanzas estatal la autorización del programa Emergente de apoyo al sector cultural con recursos extraordinarios para su aplicación en junio y julio.

Dicho plan generaría un directo en al menos otros 280 creadores, promotores, gestores y portadores de la cultura popular e indígena de Hidalgo.

En ese momento, Hernández Sánchez dio una cifra de 3 millones 289 mil pesos para 313 pagos directos como honorarios, servicios profesionales y/o contrataciones de músicos, cantantes, creadores, promotores y gestores del sector cultural, así como el otorgamiento de apoyos sociales a artesanos, cocineras tradicionales y portadores de la cultura popular o indígena hidalguense.

Luego, la Secretaría informó que entregó apoyos sociales a 15 promotores, gestores y portadores del saber popular provenientes de Ixmiquilpan, Pachuca, Mineral del Monte, Tenango de Doria, Acaxochitlán y Mineral de la Reforma.

Sin embargo, a pregunta expresa de este diario sobre los 10 millones de pesos anunciados por la Secretaría de Cultura federal para cada estado, el titular de la dependencia hidalguense dijo que el recurso se encontraba en la Secretaría de Finanzas de Hidalgo.

Con esos recursos esperaban poder desarrollar 11 planes, con los que atenderían a poco más de 170 mil personas con más de 470 jornadas.

“Estamos en la búsqueda continua de recursos emergentes para que la Secretaría de Finanzas autorice esa aplicación a los creadores del estado, tanto esos capitales como los federales tendrán su acceso a través de convocatorias, son al menos seis que estarán publicándose para que los artistas puedan solicitar.”

Un mes después, el gobierno de Hidalgo publicó la convocatoria “Apoyos solidarios para la reactivación cultural”, en la que se ofrecían 3 mil pesos por desarrollar contenidos comunitarios artísticos y culturales propios, dirigidos a todo público que formarían parte de la programación de la Secretaría durante septiembre y octubre.

Creadores y artistas mostraron en redes sociales su descontento por considerar que esos “apoyos” estaban muy por debajo del valor real de los productos que se solicitaban; incluso en la página de Facebook La Flecha de Zenón Arte y Cultura. No Corrupción, los artistas y creadores expresaron que el gobernador Omar Fayad y el titular de la Secretaría atentan contra la dignidad y los derechos laborales de los trabajadores de la cultura, ofreciendo apoyos con esos montos.

Los artistas, alegaron que los apoyos se otorgan aprovechándose alevosamente de la necesidad del sector, el cual pasa por una situación de precariedad debido a la contingencia actual.

El 14 de septiembre la Secretaría de Cultura emitió los resultados de dicha convocatoria, en el que solo se dieron a conocer los folios de los participantes tanto en la primera como en la segunda etapa.

En ese sentido, algunos artistas y creadores expresaron que los resultados de las convocatorias públicas deben hacerse públicos y exigieron la publicación de los nombres de los beneficiarios, los criterios de selección, el jurado dictaminador y las actas de resultados.

Aunque al momento el programa de actividades de la Secretaría de Cultura llamado #CulturaQuédateEnCasa continua desarrollándose, los resultados de los apoyos aun no son palpables y la mayor parte del sector continua en estado de sobrevivencia.

El panorama de las bambalinas

A través de la columna “El teatro en tiempos del Covid”, que se publica cada viernes en Libre por convicción Independiente de Hidalgo,y que escribe Alessandra Grácio, se ha podido ver cómo los artistas y espacios culturales atienden una emergencia como lo es el no poder tener actividades y aforo, cambiar a formas virtuales o en el peor de los casos cerrar las puertas.

“Ahí en la columna hay una pregunta que es ¿qué reto crees que los creadores, principalmente los hidalguenses, estén pasando en esta pandemia? Y pues la mayoría hablan de este descontento, de que hace falta un apoyo, un plan eficaz, políticas culturales que sean capaces de apoyar eficazmente a los creadores”, comentó la columnista.

En cuanto a los espacios culturales, considera que es la misma situación, ya que los que estaban funcionando en la ciudad antes del Covid-19 eran de carácter independiente y hay quienes siguen a flote como Helado Oculto, donde su equipo se adaptó a sus recursos y a las nuevas formas virtuales.

“Hay una falta de representatividad por parte de esa secretaría, la comunidad no se siente representada, porque partimos de cuestionarnos ¿qué debe de tener una secretaría de cultura para representar una comunidad artística?, finalmente creo que es una cuestión profunda, de interés, de mantener un diálogo para conocer a la comunidad.”

Puntualizó que los apoyos vienen como un recurso que aparece, destinado a la cultura, pero deben estar a favor de los proyectos y no al revés, además debe haber más sensibilidad de parte de la autoridad.

“Hay otros que quieren romper con ese vicio de esperar y esperar a que nos escuchen, nos reciban, nos atiendan, cuando no hay una intención de hacerlo y eso le da otro matiz; pero existe un sector del gobierno que está para nosotros, para mantener la cultura y tenemos que exigir, es un ejercicio legítimo.”

El reto, afirma, no es resolver la subsistencia, es que la comunidad artística crezca, se fortalezca, prevalezca y siga produciendo.

“Para los foros lo más importante es que el público pueda llegar, sin embargo ahorita con las circunstancias hablar de público es una incógnita… finalmente el show tiene que continuar y se mueve con los recursos que tienen.”

En los primero meses de pandemia, varios foros se enfrentaron a un asunto de tener que subsistir sin poder realizar la más mínima actividad para salir adelante debido a las medidas sanitarias; algunos estuvieron a punto de cerrar y de hecho siguen nadando contra una corriente que no saben a dónde los llevará.

Más recursos y estrategias

Para la presidenta de la comisión de cultura del Congreso del Estado de Hidalgo Corina Martínez la incógnita sobre los apoyos que destina el gobierno, es ¿quiénes son los creadores, cuántos son y con base en qué se darán estos apoyos?

“Es importante saber esto porque si no se puede confundir y pudiera parecer que se está haciendo discrecionalmente, lo que creo es que los artistas están muy descontentos desde antes, porque no hay lo que se pudiera decir piso parejo y hay otros artistas que se les promete trabajo y no se les culpe.”

Destacó que el gremio de los creadores, realmente está descubierto y que algunos personajes que están al frente de la cultura quieren que los artistas les regalen su trabajo.

En mayo, la diputada morenista realizó un exhorto para que el recurso de un millón de pesos que había sido destinado a la restauración de los murales en el Congreso fuera redireccionado para apoyar a los artistas estatales.

“Ese recurso está etiquetado en el congreso, se aprobó para restaurar los murales que están al exterior del recinto, pero debido a la pandemia, se suspendió todo, me doy cuenta de esto y lo que hice fue el exhortó a la junta de gobierno para que se apoyara a los creadores, que se repartiera entre la comunidad artística mediante una convocatoria.”

Luego de la suspensión de actividades en el congreso por la pandemia, en la asamblea de la junta de gobierno, se avisó que ese millón de pesos se utilizaría para la emergencia sanitaria del Covid-19.

“Tuvimos una sesión virtual con la Secretaría de Finanzas, les pregunté sobre ese millón y su respuesta fue ‘diputada Corina, referente a esa pregunta, el millón de pesos, desde el primero de julio se encuentra en las cuentas del Congreso’, querían comprar una ambulancia, no se hizo, pero ahorita sigo en trámites.”

Aunque la entidad ya pasó a semáforo epidemiológico color naranja, aún es insuficiente para que los foros puedan recibir públicos de manera segura, y reactivar su economía, los apoyos no son claros y, sin embargo, los creadores luchan con nuevas herramientas, búsqueda de nuevos públicos y se hacen amigos de la ya tan popular “nueva normalidad”.

La semana pasada, la legisladora subió a tribuna y solicitó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que intervenga sobre el presupuesto de la Secretaria de Cultura Federal y sus organismos coordinados.

Corina Martínez García apuntó que analistas señalaron reducciones de alrededor de mil 372.4 millones de pesos, por lo que la etiqueta 2021 equivaldría al 88.4 por ciento de la original de 2020.

