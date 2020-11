Aprueba Congreso exhorto al IMSS respecto de incapacidad para personal

Pachuca.- El pleno del Congreso del estado aprobó el acuerdo económico por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que verifique, de manera oportuna, el proceso necesario para validar el cumplimiento de incapacidad de su personal infectado de Covid-19, promovido por el diputado de Morena Ángelo López Barrón.

De acuerdo con el resolutivo emitido por la comisión del trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso estatal, mismo que expuso el diputado morenista José Luis Muñoz Soto, establece que los hidalguenses que laboran como enfermeros y enfermeras de las unidades médicas del IMSS se han manifestado en materia laboral durante la pandemia, por el contagio del personal médico que lucha contra el virus.

Añadió que en distintas clínicas del IMSS, como en todas aquellas que se dedican a salvaguardar la salud del individuo, existen múltiples contagios del personal; oportunamente se les otorga la atención médica correspondiente para que puedan vencer a la enfermedad.

No obstante, dijo, es importante resaltar que en materia de derechos laborales no se están otorgando las facilidades necesarias para que la incapacidad que se brinda a todas y todos aquellos que adquirieron una enfermedad de riesgo al hacer su trabajo sea, como la marca la ley, con goce de sueldo en su totalidad.

En ese sentido, abundó, esto no se ha llevado a cabo como lo mandatan ordenamientos legales, justificando la reducción del salario por el hecho de no presentar la prueba en donde se acredita que son portadores del virus, la prueba médica que se realiza no arroja el resultado de forma inmediata, esta tarda cinco días en presentar el resultado, esto sucede cuando la incapacidad ya está en proceso.

