Aprueba Congreso presupuesto 2020; acusa injerencia externa

El documento incluye el redireccionamiento de recursos destinados al fortalecimiento del campo, educación y salud

Pachuca.- Tras ocho días de discutir la propuesta, ayer finalmente fue aprobado por unanimidad de los diputados del Congreso de Hidalgo el dictamen del Presupuesto de Egresos 2020 por 50 mil 242 millones de pesos, mismo que incluye un redireccionamiento de recursos por mil 100 millones que serán destinados al fortalecimiento del campo, educación y salud.

Lo anterior fue pese a que en un inicio el grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) buscaba la reasignación de mil 544 millones de pesos para dichos rubros, objetivo que no logró tras no alcanzar acuerdos en ese sentido en el análisis desarrollado en la comisión de hacienda y presupuesto.

Al respecto, el diputado morenista Ricardo Baptista González acusó “mezquindad” durante las negociaciones al referir que existió intervención del gobierno federal por parte del subsecretario Ricardo Peralta Saucedo y del senador Julio Menchaca Salazar, pues pese a concretar incrementos en rubros sustanciales para el desarrollo social y económico, “seguimos quedando a deber a la ciudadanía”.

Detalló que en la madrugada del pasado lunes hubo una mesa de negociación directa entre el secretario de Gobierno del estado Simón Vargas y la presidenta de la comisión de hacienda Noemí Zitle Rivas, en la cual se abrieron las puertas para el diálogo; sin embargo, alguien propuso una reunión en la que estuvieron presentes también un representante del funcionario federal, el senador y algunos otros congresistas.

Subrayó que ahí les fue pedido que frenaran el redireccionamiento, pero no aceptaron; no obstante, fue logrado en un acuerdo institucional y respetuoso con la secretaria de Finanzas Jessica Blancas y el propio Ejecutivo del estado. Aun así, externó que la actitud injerencista no es aceptable; “nosotros la rechazamos y por eso asumo responsablemente señalar que nos las aceptaremos y que nos permitan trabajar”.

En tanto, abundó que la fuerza legislativa de Morena se vio debilitada durante el consenso debido a que algunos diputados de la fracción optaron por aliarse con la oposición y a los intereses del gobierno estatal; sin embargo, descartó que el resto de la bancada se encuentre en ánimo punitivo por dicha razón, pues recalcó que “será la ciudadanía quien se los demande”.

Pese a ello, externó que en la propia comisión de hacienda y presupuesto demostraron que están unidos, y aunque ya no son los 17 legisladores originales, “pues hay dos o tres compañeros que no concuerdan en algunos temas”, la mayoría sí y eso ha permitido ratificar que Morena sigue siendo una mayoría que actuará responsablemente en beneficio del pueblo.

Reasignación fortalecerá educación, salud y campo

Al subir a tribuna para fundamentar el dictamen, la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidenta de la comisión de hacienda y presupuesto Noemí Zitle Rivas destacó que para ese presupuesto fueron atendidas todas y cada una de las necesidades de diferentes sectores de la población, por lo que los mil 100 millones de pesos que fueron redireccionados serán destinados al fortalecimiento de la educación, salud y campo.

Por ejemplo, explicó que fue asignado dinero superior al campo en más de 30 por ciento, ello respecto a lo proyectado por el Ejecutivo estatal; asimismo, a la Secretaría de Desarrollo Social. En tanto, con la finalidad de contribuir con el combate a la corrupción, fueron destinados recursos adicionales para apoyar al correcto funcionamiento de los órganos internos de control.

Asimismo, fue contemplada la asignación de más de 160 millones de pesos a la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), de acuerdo con la propuesta de los diputados morenistas. Dichos recursos deberán destinarse para equipamiento, infraestructura y rehabilitación de hospitales.

De igual forma para la apertura de líneas de investigación en problemas y programas prioritarios, planes y estrategias de prevención, vigilancia epidemiológica, salud ambiental y control de vectores, rubros a los que fueron redireccionados más 813 mil pesos; además, destacó el apoyo a prestadores de servicio social para la salud por 25 millones de pesos.

A su vez, el programa La escuela es nuestra, impulsado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, contará con 300 millones de pesos que fueron asignados al Instituto Hidalguense de Educación, el cual deberá acatar las reglas de operación emitidas por el gobierno federal para la aplicación de dicho dinero.

En tanto, para la educación en el estado, en todos sus niveles educativos, los legisladores impulsaron la asignación de hasta 10 por ciento para todas las universidades públicas, con excepción de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que conservará su asignación de este año.

A la par, fue lograda la etiqueta por 120 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) para programas de equipamiento y maquinaria, agricultura, infraestructura hidráulica, ganadería, fomento lechero, silvicultura, acuacultura, desarrollo rural, fomento al crédito, comercialización, Cohicafe e innovación. Así como una ampliación presupuestal a la Secretaría de Obras Públicas por 120 millones de pesos que serán invertidos en el Programa estatal de caminos rurales e intermunicipales.

El dictamen también contempla las siguientes asignaciones:

+ Poder Legislativo: 304.2 millones

+ Poder Judicial: 535.5 millones

+Entes autónomos: 542.8 millones

+ Instituto Estatal Electoral: 448.6 millones

+ Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo:47 millones

+Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo: 19 millones

+ Tribunal electoral del estado:28.2 millones

