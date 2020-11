Aprueba IEE regidores y síndicos de 21 municipios

Pachuca.- El consejo general del Instituto Estatal Electoral (IEE) aprobó la designación de sindicaturas de primera minoría y regidurías de representación proporcional en 21 municipios, de un total de 22, en donde no se presentaron impugnaciones.

Los lugares en donde fueron asignados dichos cargos son Agua Blanca, Atlapexco, Chapulhuacán, Emiliano Zapata, La Misión, Metztitlán, Mineral del Chico, Nicolás Flores, Omitlán, Pisaflores, Progreso y San Bartolo Tutotepec.

Asimismo, los espacios quedaron fijos en los ayuntamientos de San Agustín Tlaxiaca, Santiago de Anaya, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tlahuiltepa, Tolcayuca, Xochicoatlán, Yahualica y Zapotlán, como lo estipula el acuerdo aprobado este día por el organismo electoral local.

Para el caso particular de El Arenal, donde tampoco hubo impugnaciones, pero aún no son avalados los munícipes, se informó que el motivo es porque uno de los electos se desempeñó anteriormente como regidor suplente, por lo que es necesario consultar si rindió protesta en la pasada administración, pues de ser así no sería elegible.

Más información en la edición impresa de mañana

Comentarios