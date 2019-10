El legislador Miguel Ángel Navarro destacó que en México desafortunadamente la obesidad mata a más personas que el tabaco

ELIZABETH RODRÍGUEZ MORA / NOTIMEX

Ciudad de México.- El pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular las reformas y adiciones a la Ley General de Salud, con lo cual fue establecido un nuevo etiquetado, más precisó y claro, en las bebidas y alimentos industrializados para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor.

Con esa reforma, se propone que el derecho a la protección de la salud tenga también como finalidad su promoción y la prevención de las enfermedades; además, en la ley son definidos los conceptos de etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas alcohólicas y nutrimentos críticos.

Al presentar el dictamen, el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la comisión de salud, destacó que en México desafortunadamente la obesidad hoy mata a más personas inclusive que el tabaco.

De acuerdo con el legislador, existen en el mundo unas 800 millones de personas que padecen hambre crónica, pero al mismo tiempo hay países en los que más de 70 por ciento de la población adulta está aquejada de obesidad o sobrepeso.

Añadió que el dictamen incluye una modificación para que el derecho a la protección de salud tenga entre sus finalidades la prevención de las enfermedades; además, que en materia de higiene escolar corresponde a las autoridades sanitarias establecer acciones que promuevan una alimentación nutritiva y la realización de actividades físicas.

Los programas de nutrición promoverán la alimentación nutritiva y deberán considerar las necesidades nutricionales de la población, por lo que serán propuestas acciones para reducir la malnutrición y será promovido el consumo de alimentos adecuados a las necesidades nutricionales de la población y así evitar otros alimentos que representen un riesgo potencial para la salud.

Además, fue mandatado a la Secretaría de Salud federal (Ssa) que establezca las necesidades nutrimentales que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos, evitando altos contenidos en azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio.

Explicó que tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá su fortificación obligatoria, indicándose los nutrimentos y las cantidades que deberán incluirse.

“En el ejercicio de la acción de prevención y control de las enfermedades no transmisibles, se difundirá el no exceder los máximos de azúcares, grasas saturadas y otro tipo de elementos que no solamente no nutren, sino que se afecta la calidad de vida de las y los mexicanos”, destacó el senador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Comentarios