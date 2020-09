Aprueban candidaturas comunes de Juntos Hacemos Historia

Pasada la medianoche de ayer, finalmente el IEE concluyó la primera sesión extraordinaria del consejo general

Pachuca.- Pasada la medianoche de ayer, finalmente el Instituto Estatal Electoral (IEE) concluyó la primera sesión extraordinaria del consejo general, con la aprobación de 23 de las 25 candidaturas presentadas por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena-PT-PESH-PVEM.

Lo anterior, toda vez que el órgano rechazó las postulaciones de Juárez Hidalgo y Metztitlán, pues aseveró que tras la revisión de toda la documentación registrada estas fueron ingresadas de manera extemporánea.

Entre las candidaturas aprobadas resaltó el cambio de la aspirante a Mineral de la Reforma, donde originalmente había sido nominada la diputada con licencia Areli Maya Monzalvo; no obstante, tras su declinación el cargo será ocupado por Diana Laura Ramírez Meneses.

En tanto, fueron confirmadas las inscripciones de Pablo Vargas Gonzáles por Pachuca y Damián Sosa Castelán por Tulancingo, quienes luego de tres días del arranque del periodo de campañas finalmente podrán iniciar sus labores proselitistas.

Por otra parte, el IEE precisó que también fueron rechazadas las candidaturas de Morena en Atlapexco, Mineral del Chico, San Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, Santiago Tulantepec, Xochicoatlán y Yahualica, pues igualmente fueron presentadas fuera de tiempo.

Asimismo, le negó el registro al Partido del Trabajo (PT) en Huasca, Zacualtipán, La Misión, Jaltocán, Chapulhuacán, Chilcuautla, Huejutla, Tenango de Doria y San Bartolo Tutotepec, toda vez que no cumplieron con los requisitos contemplados en las reglas.

Cabe recordar que durante el periodo de ingreso de planillas, del 14 al 19 de agosto, el órgano electoral recibió a 13 mil 229 personas que presentaron su intención de participar en la presente contienda, de las cuales quedaron activas 12 mil 212, luego de reservas realizadas y las bajas en los casos de inelegibilidad o de negación de registros.

Con la revisión de más de 200 mil documentos, fueron inscritas un total de 755 planillas, de las cuales 718 son de partidos políticos y 36 independientes, pues le fue rechazado el registro al aspirante a independiente por Huichapan, luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó un reporte al IEE sobre el informe de gastos que no fue presentado debidamente.

