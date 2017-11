Aprueban Ley de Ingresos 2018

Zimapán.-

Por unanimidad, la asamblea de Zimapán aprobó la propuesta de Ley de Ingresos 2018, en la que no contemplan ningún alza a impuestos.

Durante los trabajos de la asamblea, destacaron que para la realización de dicha ley contaron con la participación activa de las distintas áreas del gobierno municipal, que realizaron aportaciones al documento.

Por lo anterior, el tesorero municipal Giovani González Severo resaltó que se trata de un proyecto incluyente, que no contempla incremento en los impuestos, pero sí un rediseño en el rubro de derechos y aprovechamiento en beneficio de la hacienda pública local.

El presidente municipal Erick Marte Rivera enfatizó que la negativa a incrementar impuestos fue sólidamente fundamentada en la elaboración de la propuesta, la cual fue analizada detenidamente, por lo que concluyeron que un incremento representaría una afectación al gasto familiar.

“Como autoridad municipal sabemos que los recursos son fundamentales, porque entre mayor recaudación tengamos podremos acceder a diversas participaciones federales, pero no podemos castigar a los zimapenses”, consideró el edil.

Con ese fin, continuó el presidente municipal, el objetivo será disminuir el número de contribuyentes que actualmente omite realizar sus aportaciones, y así incrementar la recaudación y acceder a bolsas de recursos federales.

“Buscaremos que quienes no pagan se acerquen al municipio para regularizar su situación. Tenemos que entender que en Zimapán todos tenemos derechos, pero también obligaciones, y sobre todo que esas aportaciones que realizan se verán reflejadas en obras y beneficios que nos impactan favorablemente a todos los zimapenses”, puntualizó el alcalde.

Dato

En la realización de dicha ley contaron con la participación activa de las distintas áreas del gobierno municipal, que realizaron aportaciones al documento

Comentarios