Aprueban Presupuesto 2020 con incrementos al campo, educación y salud

Tras ocho días de discutir la propuesta, esta mañana finalmente fue aprobado por unanimidad de las y los diputados del Congreso de Hidalgo, el dictamen del Presupuesto de Egresos 2020 por 50 mil 242 millones de pesos, mismo que incluye un redireccionamiento de recursos por mil 100 millones de pesos destinados al fortalecimiento del campo, educación y salud.

Lo anterior, no obstante que en un inicio el grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) buscaba la redirección de mil 544 millones de pesos para dichos rubros, objetivo que no se logró tras no alcanzar acuerdos en ese sentido en el análisis desarrollado en la comisión de hacienda y presupuesto.

Al respecto, el diputado morenista Ricardo Baptista González acusó “mezquindad” durante las negociaciones al referir que existió intervención del gobierno federal y de un senador, pues pese a lograr incrementos en rubros sustanciales para el desarrollo social y económico, “seguimos quedando a deber a la ciudadanía”.

Asimismo, abundó que la fuerza legislativa de Morena se vio debilitada durante el consenso debido a que algunos diputados de la fracción optaron por aliarse con la oposición y a los intereses de gobierno del estado; sin embargo, descartó que el resto de la bancada se encuentre en ánimo punitivo por dicha razón, pues recalcó que “será la ciudadanía quién se los demande”.

Entre los aumentos considerados para el presupuesto 2020 destacan 120 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario recibirá para diversos programas; misma cantidad que la de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot), para el programa Estatal de Caminos Rurales e Intermunicipales.

En tanto, 50 millones de pesos fueron destinados a la Agencia Estatal de Energía de Hidalgo, de los cuales 40 serán para el esquema de apoyo a municipios deudores y 10 a la estrategia de competitividad para Hidalgo.

