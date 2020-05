En 2002 no dejó de sorprender la designación de la licenciada Flor de María López González como Procuradora General de Justicia del Estado de Hidalgo. Hasta entonces ese encargo era privativo de varones. Pero tras el anuncio del nombramiento hubo reacciones positivas bajo dos consideraciones: la capacidad de la nueva funcionaria y el hecho que se abrieran otros espacios a las mujeres. Se conocía de ella que había sido una distinguida estudiante en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y posteriormente catedrática. Alguna vez declaró: “He tenido la oportunidad de desempeñarme en el Poder Judicial, en la Procuraduría y en el Poder Ejecutivo dentro de diversas dependencias. Me considero muy afortunada por llevar tanto tiempo sirviéndole a los hidalguenses”. En la procu, sobre todo, eran días en que prevalecían policías investigadores de experiencia, que no se echaban para atrás aún en las situaciones de más riesgo. La procuradora tuvo el tino de saber equilibrar fuerzas y tendencias. Años adelante fue nombrada secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y, como antes, su desempeño mereció aprobación general. Seguramente estos días dedicará tiempos para recordar las funciones desempeñadas con la satisfacción de haber cumplido a cabalidad.

