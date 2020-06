Héctor Suárez fue uno de los actores más significativos de las últimas décadas. Nació el 21 de octubre de 1938 y falleció recientemente el 2 de junio. Tenía 81 años. Prácticamente incursionó en todos los foros: cine, teatro y televisión. No era un improvisado. A principios de 1960 participó en el llamado teatro de tesis, bajo la supervisión de Carlos Ancira. Algunos de sus compañeros fueron Alejandro Jodorowsky, Alfonso Arau, Susana Alexander y su gran amigo, Héctor Bonilla. Además tomó clases de pantomima con Marcel Marceau. Son numerosos los personajes que creó, entre otros: el Destroyer, el Picudo, Doña Zoila, Tomás, Flanagan, El no hay y Pachecón. Se conocía que desde por lo menos cinco años atrás había luchado contra el cáncer, aunque eso no le restaba energía para su trabajo. Confesó alguna vez que había superado cierta adicción a bebidas espirituosas. En el cine, especialmente se recuerdan sus participaciones en Mecánica nacional (Ariel), El mil usos, Picardía mexicana y Lagunilla mi barrio. Tuvo series especiales en televisión en donde mostraba un estilo espontáneo de sátira política y crítica social. Al parecer el expresidente Miguel de la Madrid lo llegó a amonestar, pero nunca claudicó. En estos días de pandemia, otra gran figura se fue, entre el pesar, tristeza de todos quienes conocieron de su arte natural que lo consolidaron como uno de los grandes.

Comentarios