AQUELLOS DÍAS

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ha sido funcionario polémico en la administración federal, sobre todo tras el llamado caso Culiacán. Nació en Bavispe, Sonora, el 11 de julio de 1954. Es ingeniero civil egresado de la UNAM, abogado por la UAM, maestría en administración pública en el Instituto Sonorense de Administración Pública y doctorado en política pública por el Tec de Monterrey. Fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio, secretario de Desarrollo Social y nuevamente colaborador del mismo Colosio, todo entre 1989 y 1994. Dejó el tricolor y se unió a la campaña presidencial de Vicente Fox, desempeñándose como secretario particular y luego coordinador de comunicación social. Prácticamente desde marzo se unió a Andrés Manuel López Obrador; de 2012 a 2015, fungió como diputado federal. En su actual encargo lo han cuestionado por no tener en sus antecedentes formación policial o de investigador. AMLO ha salido al paso de esos cuestionamientos y lo ha respaldado. No se descarta que más adelante fuera candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, considerándolo como una salida airosa, aunque falta para eso

