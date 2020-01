Pachuca.- Con el propósito de prevenir que actos de corrupción como la Estafa Maestra no vuelvan a suceder, Hidalgo arrancó hoy los trabajos para el diseño de la ley de protección a denunciantes, que fortalecerá la participación ciudadana e instrumentará acciones transversales que acrediten el buen uso de los recursos públicos.

El secretario de Contraloría, César Román Mora Velázquez, y el titular de la unidad de operación regional y contraloría social de la Secretaría de la Función Pública, Jesús Roberto Robles Maloof; presidieron el inicio del curso-taller de planificación participativa titulado “Testigos protegidos denunciantes de actos de corrupción”.

Mora Velázquez recordó algunos casos de corrupción que involucraron servidores públicos, entre ellos la Estafa Maestra, que implicó desvío de recursos públicos por varios millones de pesos, donde participaron funcionarios de universidades estatales y de Radio y Televisión de Hidalgo.

“Ya las personas están cumpliendo penas, pero la responsabilidad de los que hoy estamos aquí y que vamos a echar pluma de esto, es prevenir y que ese tipo de actos no vuelvan a suceder, y eso creo que es una tarea muy grande, el poder empezar a redactar un ejercicio de ley, no va a ser un tema sencillo, será un tema complicado”, refirió.

Mientras que Roberto Robles Maloof recomendó a los asistentes al curso que en la denuncia, “lo importante no es si es servidor público o ciudadano (el que denuncia), si no cuál es su posición con respecto al hecho ocurrido, es decir si nos da información relevante; por tanto es que no es necesario saber su identidad, tenemos que en primer momento garantizarle el anonimato”.



