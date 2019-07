Arthur Brown es conocido por su incursión en el glan rock con un estilo teatral, pues utilizó vestimentas y maquillajes extravagantes, por lo que fue considerado un personaje extraño, fundamental dentro de la psicodelia británica.

Arthur Wilton Brown nació el 24 de junio de 1944, en Whitby, Yorkshire, Inglaterra. A temprana edad escribió poesía, creando el “Poema del fuego”, estudio leyes y filosofía; participó con el grupo de bohemios y jazzeros The Chelsea Set, descubrió que su pasión era la música, por lo que abandonó sus estudios.

A su primera banda la bautizó con el nombre de Los Diamantes Negros y en 1963 grabó un demo, donde tuvo como productor a Paul Samwell-Smith (del grupo The Yardbirds). En 1964, a su segundo proyecto musical lo llamó SW5, aunque nuevamente no obtuvo la respuesta esperada, por lo que en 1965 emigró a París; ahí participó en la escena musical, que era más extravagante y excesiva en comparación con la que se presentaba en Reino Unido.

En 1966, después de trabajar en distintos proyectos musicales y actuar en cientos de clubes, la Policía lo tenía en la mira, ya que siempre ocasionaba disturbios. Ese año retornó a Londres; a principios de 1967 participó temporalmente con el grupo El Sonido de Ramong, el cual cambió su nombre al de La Fundación, pero contó con otro vocalista, por lo que permaneció solo seis semanas. Después, conoció al tecladista Vincent Crane, con quien inició su proyecto en el que se autodenominaba el Dios del Fuego del Infierno y comenzaba sus espectáculos solo con el nombre de El Mundo Loco, en los cuales desarrolló sus excesivos y bizarros shows en donde se disfrazaba y actuaba como un demente obsesionado por el fuego (valiéndose de sus experiencias obtenidas en París), ganándose una importante reputación que le permitió presentarse continuamente en el Club UFO, de Londres, ya con el nombre de El Mundo Loco de Arthur Brown.

La agrupación se convirtió en el foco de la psicodelia underground, lo que anticipaba el rock progresivo. En junio de 1967 editó su disco epónimo coproducido por Pete Townshed, (del grupo The Who), el cual contiene su más grande éxito “Fuego”.

Poco tiempo después empezaron los cambios; en sustitución del baterista se incorporó Cal Palmer (después con E.

L and P), quien junto con Crane, tras la ruptura del proyecto con Brown en el primer semestre de 1969, se embarcaron y crearon al grupo Atomic Rooster. Por su parte, Brown trabajó en varias propuestas con algunos músicos, nombrándolos Tierras extrañas y El express del pueblo en charcos, también con el Captain Beefheart.

En ese periodo, abandonó sus raíces R&B para después, en 1970, formar el grupo Viene el Reino, en el que su sonido era psicodélico y de rock progresivo, acompañado de sintetizadores que apoyaban los excesos teatrales de Brown (incluyendo su crucifixión en el escenario). La agrupación grabó tres discos que presentaban una progresión temática.

En 1971 sacó al mercado su disco Expediente galáctico del parque zoológico. En 1972 su disco epónimo. En 1973, salió a la luz el vinyl El viaje, el cual a falta de baterista tuvieron que utilizar una caja de ritmos. En 1974 varios factores llevaron al grupo a la disolución. Frustrado por las exuberancias de antaño, se convirtió en un entusiasta buscador de una espiritualidad propia, que finalmente encontró.

Para 1975 grabó el disco Baila con Arthur Brown. En 1975, colaboró con The Alan Parsons Project, así como en la película y el soundtrack Tommy. En 1976 grabó Los últimos oídos, que es un recopilatorio de material de El reino que viene y del no editado Express del pueblo en charcos. En 1977 presentó su disco Chisolm en mi pecho, con una parte en estudio y otra de improvisaciones en vivo.

Ese año vivió en Burundí, África. En 1978 se trasladó a Alemania para trabajar con Klaus Schulze. En 1980 viajó a Estados Unidos, en donde habitó en Austin, Texas. En 1981, Brown grabó dos discos Sin hablar tech y Réquiem, pero no tuvieron el éxito esperado. A mediados de la década de 1980 creó una nueva formación El Mundo Loco de Arthur Brown, al lado de Jimmy Carl Black (de Frank Zappa The Mothers of Invention), con quien grabó el álbum Café, negro y azul.

En 1988 editó el disco Tierras extrañas, que había sido grabado en 1969. A fines de la década de 1980 visitó nuestro país para contactarse con algunos chamanes. En 1991 fue admitido en Texas como ministro de la iglesia de La Vida Universal. En 1993 salió de gira por Inglaterra luego de años de no visitar su país natal. En 1994 sufrió una hemorragia cerebral y estuvo en recuperación por seis meses. En 1995 participó en el festival Noches Blancas de Rusia.

En 1996 salió de gira por Inglaterra. Brown sigue activo en distintos proyectos y presentaciones en festivales, por lo que es considerado hasta nuestros días como uno de los mitos vivientes más inmensos de la historia del rock and roll y de la búsqueda espiritual de un artista que nunca traicionó su música, manteniéndose fiel a sus ideales.

A partir de junio de este año, los sets de ELP Legacy, en su gira incluye a Arthur Brown ofreciendo voces en la canción característica que le dio su primer hit “Fire”, así como en temas de Emerson, Lake & Palmer Knife-Edge y Karn Evil 9, 1st Impression, Part 2.

Se recomienda el libro ilustrado El dios del fuego del infierno.

Por citar algunos ejemplos de quienes se han influenciado por él, están Alice Cooper, Kiss, Gary Numan, Bruce Dickinson, Marilyn Manson y Peter Gabriel. En México, El Ritual y Armando Molina de la Máquina del Sonido.

Hasta la próxima. Recuerden, es solo rock and roll, pero nos gusta.

Comentarios