En diciembre de 2016,

durante la entrega de estufas ecológicas en Acaxochitlán, el gobernador les dijo a las mujeres indígenas que durmieran con ropa porque “producen mucho chamaco”, por lo que la CNDH emitió un exhorto

Pachuca.-

“No puedo usar más este lenguaje y ya no voy a dar premios ni de besos, ni de ‘cochinada’, engorde o no engorde”, expresó el gobernador Omar Fayad, luego que la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que utilizó lenguaje sexista en los discursos de los eventos de Prospera.

Durante la celebración por el Día del Maestro organizado por el SNTE en Pachuca, el gobernador calificó como increíble que el TEPJF lo haya absuelto en un asunto “tan importante y complejo como es el tema electoral y por otro lado, diga el tribunal que mi lenguaje por haber dicho esto, fue un lenguaje sexista”.

Previamente, preguntó al público si sabían lo que acababa de decir el secretario general del sindicato Luis Enrique Morales, y recordó que anteriormente hacía esas preguntas al público y les daba premio, “a nivel de chunga, de fiesta, de pasarnos un rato agradable” les ofrecía premio o ‘cochinada’, de dos tipos, una que engorda y otra que no, haciendo alusión a un chocolate.

“Les da risa, pero acabé en los tribunales, una vez que me llevaron a los tribunales, dictó sentencia el tribunal, me absolvió de los cargos y acusaciones electorales, resolvió que yo no estaba cometiendo nada fuera de la ley. Ah, pero me acusó de lenguaje sexista. Se los juro”, refirió.

El 11 de mayo, la sala del TEPJF emitió sentencia del procedimiento con expediente SRE-PSC-83/2018, iniciado por Morena en contra del gobernador por usar recursos públicos de forma indebida durante la intercampaña, en donde determinó que el mandatario estatal no cometió infracciones al entregar apoyos.

A su vez, informó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) y al Congreso local la observación sobre la utilización de un lenguaje dominante, sexista y denostativo por parte del mandatario hidalguense en los discursos pronunciados en eventos masivos de entrega de apoyos Prospera.

En diciembre de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a Fayad Meneses a que las actividades que realice en ejercicio de sus funciones sean con pleno respeto a los derechos humanos de la población en general y en particular de la indígena.

Lo anterior, luego que el 14 de diciembre de ese año, durante la entrega de estufas ecológicas a mujeres indígenas de Acaxochitlán, el mandatario estatal les dijo: “Duerman con ropa; la que menos tiene, tiene tres, por eso se acaban las estufas, ya les dije que duerman con ropa, producen mucho chamaco”.

