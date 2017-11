Asegura Guardado ganar la Copa del Mundo

El jugador del Betis agregó que si la selección pasa del quinto partido, todo puede suceder

Bruselas.- El capitán de la selección mexicana Andrés Guardado afirmó antes del partido amistoso ante Bélgica que el objetivo del Tricolor en Rusia 2018 será buscar la Copa del Mundo.

“Me juzgarán de loco”, afirmó, pero “si pasamos del quinto partido entonces el techo ya no existe”.

Para el jugador del Betis de Sevilla, las seis eliminaciones de México en octavos de final en mundiales son “fantasmas del pasado” y consideró que “la ambición de México está muy clara. Se habla mucho de hacer un Mundial diferente y de por fin quitarnos todos los fantasmas del pasado y poder no solo pasar del quinto partido, sino poner el listón todavía mucho más alto”.

Guardado afirmó que el quinto partido es una obsesión y una vez conseguido, puede pensarse en cosas grandes. “Una vez que se consiga, por obsesión o por lo que sea, el techo no existe. Si somos capaces realmente de dar ese paso importante, porque por historia no lo hemos conseguido, el objetivo es lo más alto que existe y ojalá podamos ser campeones y llegar hasta la final. Muchos me juzgarán de loco, pero si no vas a una competición a buscar ser campeón, entonces ¿a qué vas?”.

Sobre el encuentro de mañana ante Bélgica, el capitán mexicano afirmó que el Tri no renunciará a su estilo, pese a enfrentar como visitante a un equipo que está 11 lugares por encima en el ranking mundial.

“Vamos a pelear la posesión a Bélgica, y no vamos a renunciar al estilo y a las cualidades que tenemos. Somos un equipo que su fortaleza no es el juego aéreo, el juego directo, el tirarse todos atrás. Somos jugadores que nos gusta tener la pelota y vamos a tratar de imponer nuestras cualidades.”

El mediocampista aseveró que Bélgica es un equipo de gran nivel y México no tendrá un partido fácil en el estadio Rey Balduino. “Sabemos que va a ser muy difícil porque ellos también apuestan por lo mismo y tienen jugadores de muchísima calidad. Es el gran reto que tenemos, y precisamente por eso se buscan ese tipo de partidos y ese tipo de rivales, que nos sirven para ver en qué nivel estamos y en qué medida podemos competirles al tú por tú”.

Capitán de la selección mexicana

