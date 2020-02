Pachuca.- A través de un documento enviado al titular de la Secretaría del Medio Ambiente de Hidalgo Benjamín Rico Moreno, la alcaldía de Pachuca informó a la dependencia sobre el cierre del relleno sanitario de El Huixmí; en tanto, aseguró que analiza alternativas para el destino final de los residuos.

El documento está firmado por el secretario de servicios públicos municipales Joaquín Valdez Sandoval, fechado el 11 de febrero y dirigido con copia a la presidenta municipal Yolanda Tellería Beltrán, la empresa concesionaria del servicio de recolección Tecmed y el ejido El Huixmí.

Dicho texto informa que a partir del lunes la alcaldía de Pachuca dejó de trasladar y depositar los residuos sólidos urbanos recolectados diariamente o por conducto de su concesionario al relleno sanitario ubicado en El Huixmí.

Asimismo, precisa que la presidencia municipal “no mantiene relación jurídica alguna con los propietarios de los inmuebles donde operó el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos”, toda vez que los contratos respectivos vencieron el pasado 31 de diciembre.

En tanto, recalca que el gobierno municipal analiza alternativas emergentes y definitivas para el destino final de dichos residuos, conforme a las normas vigentes aplicables. No obstante, desde la noche del lunes, cuando el ayuntamiento emitió un comunicado para informar sobre el cierre del espacio y pidió a la ciudadanía no sacar la basura de sus casas, no ha proporcionado mayor información al respecto.

