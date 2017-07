Asegura Policía estatal vehículos con madera en Tenango

Tweet on Twitter

Pachuca.- Elementos de la Policía estatal aseguraron dos vehículos cargados con madera sin la documentación correspondiente para su traslado, por lo que fueron puestos a disposición de las instancias competentes.

Al efectuar recorridos de seguridad y vigilancia sobre la carretera Tenango de Doria-Metepec, localidad Lindavista, detectaron las dos unidades con madera. Los conductores de las camionetas no presentaron la documentación correspondiente, por lo que fueron aseguradas.

Se trata de una camioneta Ford pick up blanca, con placas de circulación de Hidalgo, misma que llevaba 28 tablones de madera de pino; y una camioneta Chevrolet pick up gris, matrícula de Hidalgo, cargada con 22 tablones de madera de pino.

