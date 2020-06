Ciudad de México.- El actor estadunidense Ashton Kutcher externó su apoyo al movimiento Black Lives Matter, al reflexionar que es importante visibilizar a quienes niegan los derechos de las personas afroamericanas.

El actor de 42 años, a través de su cuenta de Instagram compartió su apoyo a Black Lives Matter, lo que despertó entre sus seguidores un conflicto, ya que algunos piensan que todas las vidas importan, por lo que sugirieron al actor apoyar al movimiento All Lives Matter.

Kutcher consideró importante explicar a sus seguidores el porqué de su apoyo a Black Lives Matter y para ello utilizó un suceso que vivió con sus hijos: “Por supuesto que todos estamos de acuerdo en que todas las vidas son importantes, pero digamos que he tenido una experiencia reveladora esta noche mientras acostaba a mis hijos, que voy a tomar prestada para explicar por qué es necesario el Black Lives Matter”.

Relató que todas las noches él y su esposa, la actriz Mila Kunis, leen a sus hijos un libro y la mayoría de las veces comienzan con su hija Isabelle, esa noche iniciarían a hacerlo cuando su hijo Dimitri les cuestionó ¿Por qué leían primero a su hermana y no a él?, a lo que Mila respondió que las niñas van primero.

Ese suceso llevó al actor a explicarle a su hijo el por qué las niñas van primero y por qué los niños creen que debería ser lo contrario, él relacionó este acontecimiento familiar con lo que sucede entre ambos movimientos.

Explicó: “Y esto es lo que tiene que entender toda esa gente que responde All Lives Matter al Black Lives Matter: que ahí afuera hay muchas personas que creen que la vida de la población negra no importa”. Resaltó que quienes mencionan que todas las vidas importan lo hacen con la mejor intención, sin embargo, “para mucha gente la vida de los negros no importa nada”, concluyó.

